【武漢肺炎】網傳超市缺貨市民搶購廁紙日用品　惠康澄清僅屬流言

今日（5日）網上傳聞指，由於內地生產線停工，惠康多樣日用品，如即食麵、紙巾、白米只有限量供應。惠康之後向《香港01》澄清指，網上傳聞只屬流言，並表示由於部分產品需求急升，正與供應商保持聯繫，會致力為顧客提供充足及多元化的產品。 不過記者今日下午到多間超級市場觀察時，發現出現搶購的情況，市民大量購買紙巾、即食麵、罐頭等產品，有市民坦言：「其實我都唔知發生咩事，攞住幾條（紙巾）包無死，就算囤積咗，點都用得著！」 有從事糧油日用品供應及零售的人士表示，內地工廠受疫情影響須延遲開工，兩地貨運及人員往來的邊境檢疫較以往嚴謹，但強調市民毋須囤積大量紙巾，「泰國、馬來西亞等地有大量很便宜的紙巾，幾日內就可以運到香港，不用太擔心。」

九龍灣德福market place內的白米、即食麵及意粉貨架同樣空空如也。（梁煥敏攝）

網上傳出衞生紙巾、盒裝紙巾及多款清潔用品因内地運輸及廠商暫停營業為因，停止供應香港，本港多區超級市場、藥房出現搶購潮。《香港01》記者到九龍灣德福廣場Market Place、牛頭角上邨惠康超級市場及淘大商場taste視察，均出現大批市民搶購，出現「廁紙潮」，三間分店擺放衛生紙的貨架空空如也，而付款處附近則有不少市民提着一袋一袋衛生紙、盒裝紙巾等。

記者曾經向現場市民查詢，部份人表示今早收到親友通知，家用衛生紙巾將於短期內短缺，擔心現時為疫症高峰期，日用品一旦不足夠會相當不便，故「寧願信其有」，亦有不少人坦白說，「其實我都唔知發生咩事，攞住幾條（紙巾）包無死，就算囤積咗，點都用得著！」

現場多個超市的市民，平均最少提着三四包十卷裝紙巾，並對記者說「又要幫人買，又要自己買，你都去買下啦！」

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朝6晚6 排完口罩排廁紙

於九龍灣牛頭角上邨惠康超市，李女士購買了兩包十卷裝衞生紙，她説下午有朋友傳短訊給她，指內地將會「斷供」衛生紙來香港，因此前來超市一碰運氣，「今朝6點就要去排口罩，排完口罩又要排廁紙，依家都就嚟夜晚6點，飯都未食過。」顯得非常匆忙。

九龍灣德福Market Place內，售賣清潔用品，如漂白水、洗潔精等貨架不少空空如也。記者又一度發現有多名市民不斷遊走多個清潔用品的貨架，大量入購洗潔精、清潔衣物用品，部份人表示擔心其後未能購買。亦有現場市民向記者表示，由於今早有人向她説，內地將會停止製造廁紙用品，其後到超市便發現不少貨架顯得「空蕩蕩」，笑説，「唔會成個中國嘅生產都停晒啩，點解要癲咗咁買？」

此外，Market Place內，白米、即食麵及意粉貨架同樣空空如也。職員向記者表示，今早已不斷添貨，但亦不及顧客的速度，直言難以滿足顧客，陪感吃力，「其實已經加多左好多貨，比平時更加多，但係加極都唔夠快，今日已經冇新貨返，可能要等聽日。」

記者到位於觀塘翠屏北商場的惠康超市視察，發現即食麵、罐頭、紙巾只剩下少量存貨。（侯彩琳攝）

即食麵、罐頭、紙巾、米幾近被掃光

記者到位於觀塘翠屏北商場的惠康超市視察，發現即食麵、罐頭、紙巾只剩下少量存貨，而油、清潔用品、飲品等則有較多存貨。而米架上只剩下小包裝的米，5公斤裝米的貨架已經空空如也。而超市內亦有市民搶購紙巾。

有惠康職員表示，今日下午3點已經補充六至七架手推車的米到貨架，惟「好快被人搶嗮」，而超市明天會再補貨。而即食麵貨架今早亦擺滿貨，但很快便被搶購，他指倉庫仍有即食麵，只是不夠人手上架，目前正準備補充。

另有惠康超市職員表示，「今日紙巾賣嗮」，只剩下貨架上的存貨，而每日會再補貨，但「補幾多唔知」，「我哋日日都會返貨。」亦有食品部職員表示，沒有收到公司內部消息指有缺貨情況出現。

市民何先生一家購買了約八大袋紙巾，他指會將廁紙分給其他親友。何先生指，因網上有傳聞指，紙巾將用來做口罩的原材料，加上平時用紙較多，故到場購買。

而何先生的父親則指，相信農曆新年後，內地工廠將逐步復工，因此不擔心本港會出現缺貨情況，他又笑言搶購貨品的市民是「自己製造恐慌」。

有市民購買了約六袋紙巾，他指未曾聽過傳聞超市會缺貨，只是「見人買我都買」。亦有購買了三袋紙巾的市民表示，見到網上傳聞指有超市缺貨，因此特意買多些。

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九龍灣德福market place內，售賣清潔用品，如漂白水、洗潔精等貨架不少空空如也。早於1小時之前，記者發現有多名市民不斷遊走多個清潔用品的貨架，大量入購洗潔精、清潔衣物用品，部份人表示擔心其後未能購買。亦有現場市民向記者表示，由於今早有人向她説，內地將會停止製造廁紙用品，其後到超市便發現不少貨架顯得「空蕩蕩」，笑説，「唔會成個中國嘅生產都停晒掛，點解要癲咗咁買？」

此外，白米、即食麵及意粉貨架同樣空空如也。職員向記者表示，今早已不斷到不同貨架增添貨品，但亦不及顧客的速度，陪感吃力，「其實已經加多左好多貨，比平時更加多，但係加極都唔夠快，今日已經冇新貨返，可能要等聽日。」

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