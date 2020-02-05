【武漢肺炎】印度超市土瓜灣再派口罩　老闆籲港人Don't Panic

因武漢肺炎疫症引起的「口罩荒」持續，市民為了購買口罩，不惜四出奔走甚至「排通宵」。本地印度超市Star Mart（星光市場）繼早前免費派發自費購入的口罩後，今日再度向土瓜灣一帶、60歲以上的長者派口罩。在六名九龍城區的民主派區議員協助分發之下，場面有秩序，亦未見出現誇張人龍。

九龍城區區議員曾健超、楊振宇、李軒朗、童繼民、黎廣偉、馬希鵬，日前已各自在區內為有意領取口罩的長者登記並派發換領劵，今日10時半開始，他們一同來到星光市場內，協助派發由印度籍港人、星光市場老闆狄倫星（Dhillon Harjit Singh） 捐出的5,000個印度口罩。

街坊持換領券到店領取

據知，今天早上最高峰時期有約一百人在門外等候，但其後記者到場時已不見人龍，不定時有三兩街坊拿着換領劵陸續來到店舖領取口罩。其中趙女士拿到口罩後，坦言目前只有數個，仍是不敷使用，但對於有人願意捐贈口罩感到感恩，「屋企得返兩、三個口罩，就算今次拎到幾個，返去都係要重用（口罩），一個分幾日用......不過有人送畀我哋班長者，已經好好啦。」

送出黃薑及檀香番梘 籲市民勤洗手

除了口罩，超市亦送出由黃薑和檀香等製成的番梘予前來取口罩的人士，呼籲他們勤洗手。「因為酒精搓手液都賣光了，所以送番梘，讓他們多洗手比較好。」Star Mart老闆狄倫星指，他信奉錫克教，而其中一項教義就是要他們幫助有需要的人，因此早前自費在印度訂購了40萬個口罩。除了早前已經派發的一批和18萬個口罩留在當地未能送來，現時約有四萬個存貨。他拒絕售賣該批口罩，打算未來再捐給不同的慈善機構或組織，「我們不是為錢，只是盡能力做事。」

「幫助別人能令你內心感到平靜」

「有些人四處去買很多口罩儲起，但疫情過了之後，你留着那些口罩有甚麼用？」他認為，囤積口罩再以高價出售口罩的行為很不要得，應該「think what is urgent」 （分緩急輕重），「幫助別人能令你內心感到平靜，你也可以長壽些，你要金錢還是想內心好過些？他又指，知道很多香港人都很擔心，連在超市的食物也被掃光，但他希望香港人「don't panic」（不要慌張），要保持鎮定。

區議員協助分發

九龍城馬頭圍選區的區議員曾健超表示，今次是應星光超市的要求，將口罩派給區內長者，為了避免混亂和長者「排長龍」，他們事先已派發了換領劵，今天所見秩序大致良好。曾表示，近來也聽到不少長者因缺口罩而有種種苦況，令人憂慮。

宋皇臺選區的區議員楊振宇則指，因口罩產生的民怨逐日積累，希望政府能學習部分城市，統一採購口罩並配給分發，令長者及無法排隊購買的人士也能有口罩使用，解決目前「一罩難求」的問題。