【武漢肺炎】醫護工會續罷工　批新措施或令香港成「大型隔離營」

武漢肺炎疫情持續擴散，醫護人員罷工行動亦未結束，行政長官林鄭月娥今日（5日）再公布新防疫措施，2月8日凌晨起，所以從內地入境香港的人士，都需強制接受14日檢疫。醫管局員工陣線今晚表示，今日有約7,000人參與罷工，對於政府的新措施，主席余慧明表示，措施只有規架未有具體細節，難以評估對醫療體系的負擔，但直言難以想像香港會有足夠空間、人手隔離大量內地來港人士，擔心香港成為「大型隔離營」，令醫護工作百上加斤，呼籲工會會員繼續罷工。

▼政府最新升級防疫措施▼

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林鄭月娥今日宣布，2月8日凌晨起，所以從內地入境香港的人士，不論是香港人、內地人，或其他海外人士，都需強制接受14日檢疫。她認為，措施實行後，可大量減少從內地到港人士，不過暫時政策只有框架，詳情有待公布。她又稱，需預留時間讓跨境家庭、跨境工作人士就措施再作安排。

余慧明表示，罷工已踏入第三日，今早亦與一眾成員到政府總部，要求與行政長官對話，批評對方仍然視若無睹。她表示，今日參與罷工人數逾7,000人，佔醫管局員工一成，其中大部分為護士，有約4,500人，佔醫管局護士17%；醫生370人，佔6%；專職醫療人員約1,100人，佔13%；另有其他支援、行政部門。

林鄭月娥今日宣布，2月8日凌晨起，所以從內地入境香港的人士，不論是香港人、內地人，或其他海外人士，都需強制接受14日檢疫。（歐嘉樂攝）

對於政府今日公布的新措施，余慧明表示對效用存疑，現時措施仍欠缺詳情，無法評估對醫療體系的負擔。不過她亦稱，根據現時的入境數據，每日隨時逾10萬人到港，難以想像香港有足夠空間、人手檢疫隔離。她續指，即使如政府所言，實施後會大幅減少到港人流，但即使只有一成人，即約萬人經內地到港，都令醫護工作百上加斤，擔心香港成為「大型隔離營」。她又稱，政策並非即時實施，認為從內地衝關到港的情況難以避免。

工會原本發起一連五日的罷工，對於工會之後有何後續行動，又會否依醫管局高層所言，暫停罷工再公開對話，余慧明表示，會員質疑現時工作環境是否安全，而且有很多不滿，呼籲繼續罷工，但之後的行動、是否為罷工設死線，則會需視乎會員意見。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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港鐵工會港鐵新動力表示，要求港鐵促政府全面封關，又批評港鐵漠視員工要求提供N95口罩的訴求。工會表示，2月7日會舉行特別會員大會，商討工業行動，包括按章工作、不合作運動、罷工等。

香港資訊科技界工會主席，業界部分公司禁止員工留在家中工作，但不少公司集中於啟德、觀塘一帶，該地區已出現確診個案，「究竟同業要冒幾大危險（返工）呢？」工會表示，周四、五會以罷工形式，要求業界讓員工留家工作，否則有進一步行動。