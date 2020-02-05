【武漢肺炎】習近平會晤訪華柬埔寨首相洪森　形容是患難見真情

中國國家主席習近平2月5日會晤訪華的柬埔寨首相洪森，並形容是「患難見真情。」

洪森搭乘專機在2月5日下午3點15分抵達北京機場。新華社報道，習近平在北京人民大會堂會見洪森。

2020年2月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見柬埔寨首相洪森（新華社）

習近平稱，患難見真情，在這個特殊時刻，柬埔寨人民與中國站在一起。他稱，洪森多次公開力挺中方，今天又特意來華訪問，認為是體現牢不可破的中柬友誼和互信，詮釋了患難與共這一中柬命運共同體的核心要義，對此深表讚賞。

習近平又強調，中國黨和政府本着對中國人民和國際社會高度負責的態度，採取了最徹底、最嚴格的防控舉措，他稱目前防控工作正在取得積極成效，中國有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰。

洪森（右）抵達北京首都國際機場時，中國外交部長王毅（中）前往迎接（新華社）

洪森則稱，他臨時決定在此特殊時候來華，就是為了展示柬埔寨政府和人民對中國政府和人民抗擊疫情的大力支持。他表示在中國困難的時候，柬埔寨人民同中國人民堅定地站在一起，患難與共，共克時艱，是真正的「鐵桿朋友」。

他稱，面對疫情，有些國家採取一些極端限制措施，形容「這並不可取，比疫情更可怕的是恐慌本身」。他稱，柬埔寨方面將繼續與中國開展正常合作和交往，致力於同中方一道構建柬中命運共同體。