【武漢肺炎】「榜上有名」檢疫屋苑加強清潔　區議員籲勿過度焦慮

政府早前宣布，14日內曾到訪過湖北的港人需接受家居隔離後，而昨日公布一份有關人士居住的大廈名單，榜上有名的屋苑加強消毒清潔，甚至封閉部分康樂設施。有區議員強調，需要接受檢疫並不等於確診，勸喻街坊勿過度焦慮，亦有人認為衞生防護中心太遲公布有關名單，認為如更早公布，清潔措施可以做得更好。

衞生防護中心昨日（4日）公布正在接受家居檢疫人士所居住的大廈名單，截至今日（5日）6時，共涉全港24幢大廈，其中一幢為位於西貢區調景嶺的健明邨明日樓。區議員梁里表示，今天房署已加強消毒、清潔邨內公眾地方，又呼籲街坊做好個人衛生。雖然有街坊對事件感到擔心，但他表示有關個案現時只是進行家居檢疫，應非懷疑個案，籲街坊勿過度焦慮。

本港第16宗新型肺炎確診個案患者居住於半山壹號，工人加強清潔；區議員強調有檢疫大廈的個案不等於有確診個案。（資料圖片）

強調檢疫不等於確診

同區另一屋苑、將軍澳怡明邨怡茵樓亦榜上有名，區議員謝正楓指，自武漢肺炎爆發後，屋苑管理公司已加強消毒公眾設施，在大堂增設消毒洗手液、地氈，以及要求保安員戴口罩。名單公布後，管理公司今日已在有關大廈及樓層進行大清潔，並封鎖邨內單車公園及其他康樂設施，未來亦會在屋苑其餘兩座大廈進行徹底清潔。謝正楓表示，知道有不少街坊擔心有關情況，已多次解釋檢疫並不等於確診，而且被檢疫人士亦已戴上追蹤手環。雖然未必能夠釋除所有人的疑慮，但他也只能呼籲街坊注意個人衛生、勤洗手。

不滿名單公布時間太遲

衞生防護中心公布的名單除了有大廈名稱，亦有有關人士的家居檢疫最後日期，有人的檢疫期於名單公布當日結束，亦有不少人於未來數天會完成檢疫。觀塘區議員梁翊婷表示，區內的成運工業大廈亦在名單之上，她正與大廈法團聯絡，了解情況，事實上，該個案將於明天完成檢疫，她認為大廈名單公布的時間太遲：「我認為中心並非刻意隱瞞，過往有確診個案都會公布，但2月6日（明天）完成檢疫，昨天才公布名單，（我們）需向中心了解中間發生了什麼事。」

將軍澳日出康城同樣有個案正接受家居隔離，雖然區議員方國珊指，屋苑早在1月已加強清潔措施及消毒，但有關大廈名單仍然太遲公布：「如果可以更早公布，雖然居民依然無奈，但各方面都會有更好的處理。」她表示早前已去信有關部門，要求每日更新大廈名單。