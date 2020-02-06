【武漢肺炎】袁國勇冀停止罷工　逾百私家醫生助醫管局部份已落場

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，醫管局員工陣線亦發起罷工促政府「全面封關」。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，希望醫護人員不要繼續罷工，指現在正打「一場很重要的仗」，形容這疫症可能拖垮香港。但他亦向譴責醫生護士的人表明，不要再互相指責。 醫管局主席范鴻齡則指，為使同事安心，會向在高風險區工作的同事提供每日500元的「特別租賃津貼」，供有需要暫時租住臨時住宿的同事申請。他又指，至今已經有過百名私家醫生的資料，交予醫院跟進處理，部分醫生已經開始到醫院幫手。

醫護罷工情況：

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政府周三(5日)宣布收緊入境管控措施，周六凌晨起所有由內地入境的人，都強制接受14日檢疫隔離。但醫管局員工陣線未收貨，認為新措施或重醫護負擔，令香港成為「大型隔離營」，呼籲繼續罷工。

袁國勇：譴責醫護的人停止互相指責

港大微生物學系講座教授袁國勇接受無綫新聞訪問時，表明希望醫護人員不要繼續罷工。他稱，現時疫情嚴重，又有剛公布的「嚴厲措施」，「希望大家唔好罷工，因為我們嘅病人真係好需要你哋。」袁國勇又指，明白罷工醫護的訴求，亦了解其「心結」，但認為必須要作出平衡，「𠵱家打緊一場好重要嘅仗，因為疫症可能拖垮香港。」但他亦調，所有向譴責醫生護士的人「不要再互相指責」，因為不會令事情變得更好。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局主席范鴻齡在網誌撰文，指未有罷工的同事對病人「不離不棄，毋忘初心」，向社會展示專業精神。他非常感謝緊守崗位的同事的付出，為使同事安心，醫管局會向在「高風險區」工作的同事提供每日500元的「特別租賃津貼」，供有需要暫時租住臨時住宿的同事申請。而「心靈綠洲」亦已準備好為同事提供心理支援服務。

他又指，自有醫護人員罷工後，收到不少醫護團體的支援，至今已經有過百名醫生的資料交予醫院跟進處理，部分醫生已經開始到醫院幫手。范又說，除了私家醫護伸出援手，亦收到大量非政府機構、病人組織和私人機構的善意和具體的物資，他謹代表醫管局，感謝各界支持。