【武漢肺炎】新確診56歲男病人住灝景灣　其妻亦有病徵留醫瑪嘉烈

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，本港至今已錄得21宗個案。衞生署衞生防護中心公布今日（5日）新確診的3宗新型肺炎個案患者詳情，其中最新確診的第21宗個案，56歲男病人住青衣灝景灣一座，1月21日到過深圳，曾於潛伏期前往日本東京5日，他的妻子因已出現病徵，於瑪嘉烈醫院入院接受治療。其餘家居接觸者，暫未有病徵。 另外兩宗新個案是早前其中一個確診病人的妻子及女兒，兩人無外遊，其中28歲女兒曾向兩個私家醫生求診，潛伏期內主要往返藍田住所及位於尖沙咀的工作處所；而56歲的妻子於潛伏期內，主要往返住所及位於屯門的工作處所。

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56歲病人潛伏期曾乘坐UO651航班

衞生防護中心公布今日再增3宗確診新型肺炎個案患者的詳情，最新確診的第21宗個案，56歲男病人住青衣灝景灣一座，由於他在深圳工作，不時往返兩地，他最後於1月21日到過深圳，於1月28日乘坐飛機從香港前往東京，並於2月1日乘坐香港快運航空UO651由東京返港。

中心稱，病人過往健康良好，自1月30日出現發燒，咳嗽有痰及喉嚨痛，2月2日曾向私家醫生求診，並於2月4日到瑪嘉烈醫院求醫並入院接受治療。他現時情況穩定，其妻子因出現病徵，已於瑪嘉烈醫院入院接受治療。其餘3名家居接觸者包括其父母及家傭，暫未有病徵將接受檢疫。

最新確診56歲男病人在深圳工作，不時往返兩地。（資料圖片／余俊亮攝）

藍田一家三口同確診 28歲女發燒4日後入院

另外兩宗新個案，分別是第19宗的28歲女病人，及第20宗的56歲女病人，衞生防護中心指，兩人是第17宗60歲男病人的女兒及妻子，同住藍田康田苑裕康閣，兩人近期均無外遊，過往健康良好，現時情況穩定。

其中28歲女兒自1月30日有咳嗽和喉嚨痛，並於1月31日發燒，2月4日被送往基督教聯合醫院接受治療。其56歲的母親則於2月4日發燒，同被送往基督教聯合醫院接受治療，確診後已被轉往瑪嘉烈醫院。

中心初步調查顯示，28歲女病人在病發至入院期間曾先後向兩名私家醫生求醫。根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有外遊，主要往返住所及其於尖沙咀的工作處所。其母親於潛伏期內亦沒有外遊，主要往返住所及其於屯門的工作處所。

居於藍田康田苑裕康閣有一家三口均確診患新型肺炎。（資料圖片／鄧詠中攝）

21宗確診個案 共5個接觸者分別於瑪嘉烈、廣華及仁濟隔離治療

衞生署資料顯示，第21宗個案病人的妻子有病徵，正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

第18宗個案、即最年輕的25歲男患者，有1名密切接觸者正在廣華醫院隔離治療。至於稍早確診，曾住香港W酒店的武漢夫婦及女兒個案，他們有1名密切接觸者正在仁濟醫院接受隔離治療。

此外，第12宗個案、75歲男病人，他的兩名其他接觸者分別在仁濟醫院及瑪嘉烈醫院隔離治療。

衞生署尋人 曾乘相同航班、及接載確診者的士司機 籲致電熱線通報

由於第21宗確診者曾於2月1日乘香港快運航空UO651由東京返港，署方呼籲同航班乘客致電防護中心的熱線；另外亦正尋找一名於2月2日上午約1時，從香港國際機場接載該病人及其妻子，返回青衣灝景灣寓所的一名的士司機，亦請致電衞生防護中心熱線。

第21宗確診新型肺炎患者，於2月1日乘坐香港快運航空UO651由東京返港。（資料圖片）