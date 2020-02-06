【武漢肺炎】教協促疫情受控後復課　教聯會料不會取消文憑試

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，教育局局長楊潤雄於今日（6日）下午舉行記者會，講解停課及文憑試安排。 教協日前向教育局發信，要求當局確保疫情能完全受控才復課，並為學校提供額外撥款應付疫情，並協助學校統籌及提供防疫物資等。他們又要求暫停今年的校外評核等質素評核工作。 此外，教聯會副主席鄧飛稱，據了解當局不傾向取消文憑試，但很大機會會取消中文科口試。

教聯會副主席鄧飛稱，當局不傾向取消文憑試。（資料圖片）

教協日前向教育局發信，提出共五點要求。當中包括要求當局確保疫情能完全受控才復課、在停課期間及復課之後協助學校統籌及提供防疫所需物品，包括口罩及各類消毒用品，確保教師和學生都得到充分的防疫保護。此外，教協獲悉又剛回港的人士曾回到校園，促請局方提供清晰的指引，包括要求剛回港人士在回港14天內不應回到校園，應自行隔離留在家裡工作或學習，並確保開放的校園安全，令所有持分者安心。

建議為學校提供特別津助

對於學校的營運支援，教協要求為幼稚園、中小學提供支援，以應對停課、購置防疫用品及網上學習平台等開支。至於有幼稚園學生家長拒交學費，教協建議局方向學校提供特別津助，以補足家長學費的部分。他們又要求局方設立通報機制，一旦校內有懷疑個案，校方和教育局均能準確掌握情況並作出支援。此外，局方亦應為學校補課安排及取消校內考評等事宜發出指引，讓學校可及早與教師商議作出安排，並應立即叫停今年校外評核及重點視學等所有質素評核工作，讓學校有喘息的機會。

教聯會副主席鄧飛。（資料圖片）

教聯會：當局不傾向取消文憑試

此外，教聯會副主席鄧飛表示，據了解當局不傾向取消文憑試，但很大機會會取消中文科口試。鄧飛建議成立有公共衛生專家在內的委員會，就考期作決定，而即使延遲考期，他希望可如期在7月放榜，以免影響畢業生升學和就業。

黃大仙天主教小學校長周德輝表示，若於3月中復課，或需要押後小學呈分試，而當局可參照2003年應對沙士的做法，考慮取消呈分試。