【武漢肺炎】調查：近八成考生贊成延遲文憑試　65%憂應考受感染

新型冠狀病毒確診個案持續增加，今屆中學文憑試的安排備受關注。有團體電話問卷調查805名應屆考生，發現有逾六成考生擔心因應考感染新型冠狀病毒，更有近八成贊成延遲考試。

。青年新世界副主席鄧咏堯指，目前沒有一個平台為提供準確消息，亦增加了考生的心理壓力。（袁澍攝）

慈善團體青年新世界於今年2月5日電話訪問805名文憑試考生，就「延遲或取消部份學科考試的意見」、「考評局對措施的意見」及因應疫情造成的「應考壓力」進行調查。

調查顯示，65.2%受訪考生表示傾向擔心因應考而感染新型冠狀病毒，當中有16.4%表示非常擔心。青年新世界指，考生對大規模人群聚集的公開考試十分憂慮，同時可能對考場環境或考評局相關措施缺乏信心，這種憂慮可能會增加應考壓力，或許影響考試表現。青年新世界副主席鄧咏堯指，目前沒有一個平台提供準確消息，亦增加了考生的心理壓力。

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青年新世界董事陳嘉詠認為若以模擬考試成績等取代文憑試，做法不公平。（袁澍攝） 77.3%贊成延遲開考 有77.3%受訪考生贊成延遲開考，當中有約三成（29.8%）非常贊同。不過只有17.4%考生傾向取消考試，80.1%考生反對取消考試。青年新世界董事陳嘉詠認為若以模擬考試成績等取代，做法不公平。 受訪考生在取消集中式考試有較高共識，調查指，疫情底下81.9%受訪者贊成取消集中式考場如學校禮堂，更應採取分散式考場如一般課室。

青年新世界指，教育局和考評局應當制定清晰可執行安全標準，包括體溫檢測、考場消毒清潔、健康申報制度的指引；向學校提供支援，協助校方開展線上輔導、補課等。另外，青年新世界認為，政府應盡快制定文憑試後備方案。