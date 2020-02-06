【武漢肺炎】內地回港需隔離14日　居深圳港人批政策又遲又急

新型冠狀病毒肺炎在本港擴散，政府昨日宣布，由周六(8日)凌晨起，要求所有從內地抵港人士，包括港人、內地人及其他國籍人士需強制隔離檢疫14日，惟執行細節未公布。 記者今日（6日）上午到深圳灣口岸視察，深圳灣口岸乘搭B2巴士往元朗的乘客較平時多，約有60至70人。有居於深圳，在港工作的港人匆忙回深圳收拾物品回港，他指本港已出現社區爆發個案，故政策推出已經為時已晚，而政府昨日剛宣布政策，在後日便實行，是「遲咗又急咗」。

港府宣布由周六(8日)凌晨起，要求所有從內地抵港人士，需強制檢疫14日，有港人匆忙返回深圳。(侯彩琳攝)

今早9時半許，前往深圳灣口岸的B2巴士乘客未見減少，下層座位幾乎坐滿，亦有乘客攜帶大型行李。由深圳灣口岸乘搭B2往元朗方向的乘客則較平時多，目測約有60至70人排隊；口岸的保安明顯加強，有多位警員在口岸外戒備。

長居深圳港人批政策又遲又急

居於深圳福田、在港工作的港人陳先生表示，以往幾乎每日都會往返港深兩地，因擔心日後回深圳返港需被隔離影響工作，今日特意回深圳收拾物品後回港，以便日後在香港居住。

他認為政策對生活造成不便但合理，批評政府推出政策的時間是「遲咗又急咗」，因本港已經出現本地傳染個案「社區已經爆發緊」，現在為時已晚；政府昨日剛宣布政策在後日便實行，「起碼畀多幾日人準備」。

居於深圳福田、在港工作的港人陳先生，雖然政策對生活造成不便，但「合理」。(侯彩琳攝)

往返深港生意人憂生意受影響

居於香港、在深圳及香港經營手錶貿易的林先生需經常來往深港兩地，他聽聞消息後，擔心從內地返港需被隔離，「驚連香港office都返唔到」，因此馬上「處理嗮所有嘢，交代好同事」後趕回香港。

林先生指，接受禁止旅客經內地來港或要求旅客隔離14日，但認為若涵蓋港人，會對在中港兩地做生意的港人構成不便。而疫情已令其生意額下跌，加上無法往返深圳，預計生意將跌四成。

另外，林先生指，今日過關時間需約40分鐘，比平時多一倍，而目測過關人數亦比平時多兩三倍，感覺「所有人集中在一個關口」。而林先生亦批評政府無法保證口罩和消毒液供應，直言「人哋澳門識得做，你睇下你啊林鄭，廢材一個。」

林先生指，接受禁止旅客經內地來港或要求旅客隔離14日，但認為若涵蓋港人，會對在中港兩地做生意的港人構成不便。(侯彩琳攝)

擔心疫情擴散 影響生意但合理

經營魚餌生意的周女士幾乎日日都要回深圳取貨，而她今日和先生回內地取貨，打算「衝埋呢一次，之後呢個月都要停」，周女士直言政策會影響生意，預計「跌到五成都無」，但她認為政策合理，打算一個月後再回深圳取貨，「響應政府號召，為自己同大家著想」，她又直言對疫情感到「好驚，全世界都好驚。」

同樣匆忙到深圳取貨、經營餐廳的陳先生指，以往平均一個月會去深圳取貨一次，而今日特意去深圳取貨，「宜家趕翻翻香港」。他指擔心疫情和政策影響取貨和生意，「宜家都無辦法，睇情況發展成點，如果封關或者要隔離14日，我哋唔洗做生意」。