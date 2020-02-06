【武漢肺炎】深圳灣港珠澳大橋跨境巴士暫停服務　金巴有限度服務

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，行政長官林鄭月娥昨公布進一步防疫措施。運輸署表示，由周六（8日）開始，往來深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的多條本地公共交通路線，會縮短服務時間，如B4、B6等，亦有多條巴士線要取消。 運輸署又指，使用深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的跨境巴士將會暫停服務，而港珠澳大橋穿梭巴士服務（金巴）將提供有限度服務。

▼政府最新升級防疫措施▼

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運輸署今日（6日）指，因應政府昨公布進一步壓縮香港與內地的跨境人流的防疫管制措施，往來深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的公共交通服務會作出調整。在深圳灣的本地公共交通方面，往來深圳灣口岸的新大嶼山巴士（嶼巴）第B2X（天耀邨—深圳灣口岸）號線、城巴第B3（屯門碼頭—深圳灣口岸）、第B3A（山景邨—深圳灣口岸）及第B3M（屯門站—深圳灣口岸（循環線）號線，以及新界專線小巴第618（天恩邨—深圳灣口岸）號線將暫停服務。

另外，嶼巴第B2（元朗站—深圳灣口岸）、第B2P（天慈邨—深圳灣口岸）號線，及城巴第B3X（屯門市中心—深圳灣口岸）號線將會繼續提供服務並調減班次至每30分鐘一班。使用深圳灣口岸的跨境巴士將會暫停服務。市民如有需要往來該口岸，可以使用仍然提供服務的本地公共交通。

港珠澳大橋香港口岸本地公共交通方面，往來港珠澳大橋香港口岸的嶼巴第B4（機場（客運大樓）—港珠澳大橋香港口岸（循環線））及B6（滿東邨—港珠澳大橋香港口岸）號線的服務時間將縮短為每日上午7時至晚上11時，班次將調整至每60分鐘一班。城巴第B5（港珠澳大橋香港口岸—欣澳公共運輸交匯處）號線，將會調減班次至每45分鐘一班。

另外，專線小巴第901（迎東邨—港珠澳大橋香港口岸（循環線））號線將暫停服務。港珠澳大橋香港口岸的粵港跨境巴士將會暫停服務。至於港澳跨境巴士，將會維持有限度服務。金巴澳門線會調減班次至約每30至60分鐘一班，珠海線則調減至約每60分鐘一班，並會視乎乘客需求再調整服務。