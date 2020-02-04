【武漢肺炎】永東跨境巴因客少暫停運　中旅社撤回加密深圳灣班次

新型冠狀病毒疫情持續，行政長官林鄭月娥昨日（3日）宣布封閉多個關口，今日（4日）起僅保留深圳灣、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及機場口岸。永東直通巴士今日宣布下午4時起，香港市區各服務站點暫時停止營業 。 永東直巴管理有限公司副總經理蔡順基回覆《香港01》查詢指，今日深圳灣乘客數目太少，一日往來只有500至600名乘客，考慮到運營成本，不得不暫停服務，預計1、2日內會重整班次，再度為有跨境需要的港人服務。

永東直通巴士今日發出通告，香港市區各服務站點, 因調整班次須暫時停止營業。（永東網站）

蔡順基指今日赴港、離港的巴士加在一起僅有500到600人，比預期中的數目還要少，巴士根本坐不滿，公司不得不暫停服務，重整班次。他認為，除了返鄉過農曆年的港人大部分已經返港，政府的措施也令到有跨境需要的港人暫時「唔郁住先」。

昨日政府的記者會，行政長官林鄭月娥明言有需要時，會毫不猶豫採取進一步措施，包括要求所有符合健康評估的入境人士接受檢疫。蔡也表示，人流變少不是內地客變少，而是港人乘客數目下降，他指雖然一直有港人跨境生活、工作，但現在都有些擔心，「怕去了深圳返唔到香港，也怕回來香港要隔離。」

至於早前有提供跨境巴士服務的公司加密了今日班次，他表示，每間公司有不同的衡量，但是永東眼見乘客變少，只能暫停服務，1、2日內會重整班次，再提供服務。

永東直巴管理有限公司副總經理蔡順基指，今日跨境巴士約只有500乘客。（資料圖片/李澤彤攝）

中旅社今日凌晨在官方微信公眾號表示，因應封閉羅湖等多個關口，會加密深圳灣巴士的班次。中旅社回應now新聞台查詢時，先承認加密班次，下午又再否認，表示從無加密班次，更有所縮減。中旅社的微信公眾號，已刪除加密班次的資訊。

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