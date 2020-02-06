【武漢肺炎】醫學會獲撥600盒口罩　倘缺貨持續料更多私醫停業

隨着新型冠狀病毒的疫情持續擴散，全港口罩供應極其短缺，私家醫生因口罩不足將影響診症服務，現時約有10間診所因而停業。香港醫學會早前獲食物及衞生局答允，撥出600盒外科口罩給會員購買，其他醫學組織亦分發25,000個N95級別口罩，以解燃眉之急。

香港醫學會獲食物及衛生局及其他醫學組織分發口罩，以解燃眉之急。（歐陽德浩攝）

香港醫學會表示，已收到從政府答允撥出的600盒，共30,000個泰國生產的口罩，並以來貨價170元售予會員。最後一共有1,181人申請購買，以抽籤方式選出600名，將於今日開始發貨。此外，其他醫學組織亦分發25,000個來自韓國的N95級別口罩，給予私家診所執業的會員，每人可獲5個。

然而醫學會指出，一般私家診所擁有三名職員，一盒50個口罩只能支撐10多日。現時，約10名私家醫生因口罩短缺而停業，亦有醫生為減少口罩的消耗而隔日開業。若情況持續，將會有更多的醫生被逼停業，市民只能到醫院看病，令本來人手不足的公營醫療體系百上加斤。為避免此情況發生，醫學會已向不同生產商洽購不同級別的口罩，並向政府極力爭取更多的口罩。

香港醫學會會長何仲平（左二）表示，在全港缺乏口罩的情況下，市民可自製布口罩。（歐陽德浩攝）

何仲平：市民可自製布口罩防疫

香港醫學會會長何仲平表示，在紙口罩未盛行以前，他們使用布製口罩作為防護裝備。布製口罩除了具備阻隔飛沫的效果，亦能循環再用。由於病毒無法抵禦高溫，只需用熨斗加熱便可再次使用。因此市民在缺乏口罩的情況下，可自製布口罩解燃眉之急。

此外，他對未來的口罩供應抱有信心，因全球大部份的口罩來自內地，相信在內地強大的工業產能下，口罩供應能逐步恢復穩定。