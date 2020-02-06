【武漢肺炎】社團人士成立全港社區抗疫連線　高永文籲醫護回崗位

新型冠狀病毒個案持續增加，九龍、港島、新界等社團人士今天（6日）宣布成立「全港社區抗疫連線」，在多區宣傳抗疫信息，為社區提供支援，稱希望推動全城抗疫，促使香港重回正常生活。 曾任醫院管理局署理行政總裁的前食衛局局長高永文今日（6日）出席活動時呼籲罷工醫護回歸崗位、照顧病人，用專業知識保護自己和病人，將公共衛生等措施交給政府及專家。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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高永文指目前確診人數攀升，政府已經實施空前的人流控制措施，未來的7-10日是關鍵時刻。「醫管局員工陣線」幾日來發動罷工，要求政府實施更進一步的出入境人流管控措施，高永文表示很擔心相關的情況。

他說自己理解罷工的醫護出發點是希望政府實施更強力的抗疫措施，但他指這些工作應該由政府、專家負責。03年沙士臨危授命擔任醫管局行政總裁，高永文指當時各界包括專家也有各種不同的意見，不應「你一言我一語。」他呼籲醫護同道可以回到崗位照顧病人，明白前線醫護有風險，但是「照顧病人是天職」，要用自己的專業保護病人及自己，「將更重要的任務交給專家及政府」。他以自己為例，作為私家醫生，對於政府的政策「我不會提任何意見」。

▼政府最新升級防疫措施▼

九龍、港島、新界多個人士今日成立「全港社區抗疫連線」，港區人大代表、觀塘區議會前主席陳振彬擔任連線的發言人。他指，香港正在一個艱難時刻，需要大家齊心努力，共同對抗疫情。

他表示，「全港社區抗疫連線」將在全港18區開展抗疫活動，提出四項目標：廣泛收集民意，推動及監督政府實施措施：發動社會各界為社區籌集資金和物資；宣傳、傳遞抗議信息，發掘好人好事，傳遞正能量；全力採購優質防疫物資和生活用品。

陳振彬指之後將在各區進行10項活動，包括採購物資，並向長者、長期病患免費派發口罩等物資；促請政府區區消毒；促請領展為中小企減租金等等。