【武漢肺炎】嶺大延長暫停校內授課至3月15日　2月17日起網上教學

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，全港學校繼續停課。嶺南大學今日（6日）宣布，將延長暫停校內授課至3月15日，不過由2月17日開始實時網上教學。校方又指，會延長在家工作的安排至2月16日，但為了維持校園基本運作，希望校內各學系及部門主管，由下周一（10日）起，安排員工輪流回校彈性工作。

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嶺南大學早前宣布，取消2月17日之前校內面對面授課。嶺大今日再宣布，因應疫情持續擴散，校方決定暫停校內授課至3月15日，不過由2月17日起，則會採用實時網上授課。校方又指，正考慮其他不同措施，包括是否延長學期至暑假，以及如何安排補課。

另外，政府宣布2月8日凌晨起，所有從內地入境的人士，都需強制檢疫14天。嶺大呼籲，現時不在香港的學生，尤其是身處內地者，應留在原地，直至校方恢復校內授課。至於在港學生，校方呼籲學生留在居所，不要回到校舍。

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校內員工方面，校方表示，將留家工作的安排延至2月16日，但為了維持校內基本運作，呼籲各學系及部門的主管，安排員工由下周一起，以彈性工時，輪流回校內提供基本服務。校方指，會繼續留意情況，適時採取新的防疫措施。