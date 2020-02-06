【武漢肺炎】三個隔離營九成爆滿　食衞局未回應何時啟用翠雅山房

「武漢肺炎」襲港，本港至今已有22宗確診個案，而與確診患者有密切接觸人士需入住的檢疫中心，使用率已迫近90%。食物及衞生局副局長徐德義今天（6日）在記者會上，指當局正積極尋找隔離營的選址，未有回應何時會啟用美孚翠雅山房。 另外，特首林鄭月娥昨天提出，政府將要求內地來港人士強制隔離14天，但今天徐德義仍未能透露相關安排的細節。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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無回應是否使用少年警訊中心

現時三個檢疫中心為麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假營及保良局北潭度假營外，徐德義表示，截至今天早上9時，三個檢疫中心的97個單位，已有87個被使用，換言之，使用率近90%。當局在2月4日起推行家居檢疫，共發出了161張檢疫令，涉及80户；目前仍有144張檢疫令生效，涉70户。

當局早前指有意使用西貢戶外康樂中心及美孚翠雅山房，但徐德義今天未能回應何時會使用該兩個處所，僅指會按現時三個中心使用量決定，也指已多次交代為什麼翠雅山房是合適的地點。

他也沒有回應是否會使用八鄉少年警訊中心，亦無交代增建檢疫中心的空地選址，僅稱當局已不停尋找合適地點。

徐德義今天在記者會上，指當局正積極尋找隔離營的選址，未有回應何時會啟用美孚翠雅山房。 （余俊亮攝）

無回應強制檢疫是否包括澳門

另外，記者多次追問強制檢疫的細節，例如強制檢疫是否包括澳門；空中服務員、跨境司機有無豁免；當局如何監察家居檢疫；如涉及奔喪、取藥等有無酌情等，徐德義只回應指，措施需要訂立法例，也涉及行政安排，細節正在準備，會再作公布，但他稱政府會確保供港貨量充足。

當局早前指有意使用西貢戶外康樂中心及美孚翠雅山房作檢疫中心。（資料圖片）