【武漢肺炎】市民搶日用品　維他奶：供應正常　維達：正常補貨中

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩、消毒用品難求。近日有網上有傳聞指，由於內地工廠停工，本港日用品只有限量供應，引致市民搶購白米、紙巾、即食麵等貨品，不少市民連續兩日到各大超市、藥房大包細包的搶購日用品。有日用品品牌回覆《香港01》均表示，產品供應正常，其中出品「維達」及「Tempo」紙巾產品的維達國際表示，目前正常補貨中，確保市場有充足供應量，滿足市場需要。

近日有網上有傳聞指，由於內地工廠停工，本港日用品只有限量供應，引致市民搶購白米、紙巾、即食麵等貨品，不少市民連續兩日到各大超市、藥房大包細包的搶購日用品。（資料圖片 / 余俊亮攝）

近日有網上有傳聞指，由於內地工廠停工，本港日用品只有限量供應，引致市民搶購白米、紙巾、即食麵等貨品，不少市民連續兩日到各大超市、藥房大包細包的搶購日用品。有日用品品牌回覆《香港01》均表示，產品供應正常，其中鴻福堂表示，目前貨量仍然正常，但會密切留意原材料供港情況，以及疫情下市埸需求的變化。此外，維他奶集團則說，在香港的產品供應目前維持正常。

本港的超級市場連續兩日有市民搶購日用品。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

另外，出品「維達」及「Tempo」紙巾產品的維達國際表示，目前正常補貨中，確保市場有充足供應量，滿足市場需要，而「Tempo」補充，Tempo得悉近日超市的Tempo紙巾貨量比較緊張，目前正常補貨中。

而記者今日到位於元朗的百佳和惠康超市視察，發現超市食米、紙巾已售罄，而超市更推出部分貨品限購措施，食米、漂白水、紙巾、消毒藥水等每人限購兩件。

惠康超級市場今日下午貼出告示，指部份貨品列為限購。（資料圖片/侯彩琳攝）

此外，政府今日在於社交媒體上澄清，指按政府規定，食米貯存商必須儲備足夠市民15天食用的存貨。業界亦備有額外存貨，以應付突發情況。

現時，香港的食米總存貨足夠全港市民約一個月食用（約2500萬公斤）。米商亦正從各地進口食米。香港超過8成的食米來自東南亞國家，來源穩定。據政府了解，米商一直有按零售商訂單送貨，市民毋須搶購。