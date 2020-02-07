【武漢肺炎】強制檢疫死線前陸路入境人次倍升　李家超：可理解

新型冠狀病毒疫情持續，政府早前封閉多個口岸，僅剩機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸維持開放。周六（8日）凌晨起，所有從內地抵港人士，包括港人、內地人及其他國籍人士需強制隔離檢疫14日。 根據入境處數字，政府公佈新措施翌日（6日）經機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋來港的內地訪客總人數達1.1萬人次，較前日（5日）的8,760人次增加26%。惟單計深圳灣口岸，內地訪客入境人次更急升超過一倍，由前日2,378人次，大增至昨日4,813人次。 對於港人或旅客趕在死線前來港，保安局局長李家超指可以理解，相信明日起出入境人次大減。

▼2月5日及6日的出入境人次▼

根據入境處數字，昨日經機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋來港的總入境人次為8.2萬人次，較前日約5.9萬人次增加逾40%，當中內地訪客總人數佔約八分之一，達1.1萬人次，較前日的8,760人次上升逾26%。值得注意的是，經深圳灣口岸入境的內地訪客，在1日之間急增超過一倍，由前日2,378人次，急增至昨日的4,813人次。

同樣經深圳灣入境的香港居民亦大幅上升逾1.4倍，由前日1.6萬人次，上升至昨日的3.89萬人次。至於經機場入境的總入境人次則錄得跌幅，由前日3.44萬人次，下跌至昨日的3萬人次左右。其中內地訪客亦由前日的6,041人次，輕微下降5%至昨日的5,728人次。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼

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李家超：相信明日起出入境人次大減

保安局局長李家超表示，昨日經深圳灣入境人士顯著增加，情況可以理解，因為不同人士可能有需要在措施生效前，即日來回辦理事情等，相信明天強制措施生效後，進出香港的人數會大大減少。



暫停口岸的措施實施以來，出入境人數均不斷下跌，李家超說，昨日出入境人數是唯一出現上升的日子，陸路入境人數有五萬多人，比前日上升一倍。

深圳灣口岸仍然開放。（資料圖片 / 盧翊銘攝）