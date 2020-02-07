【武漢肺炎】傳烏溪沙青年營作檢疫　李永成：數百居民查詢表憂慮

隨著新型冠狀病毒的本港確診個案持續上升，潛在社區爆發風險及需要隔離人數大增。政府先前提出用粉嶺暉明邨作隔離營，引起當區居民強烈反彈，更出現堵路等示威抗議；之後再有意使用荔枝角饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」，亦惹來當區居民強烈反彈。

沙田區烏溪沙區區議員李永成今日（7日）在其Facebook專頁發表貼文，指收到許多居民查詢，政府打算用烏溪沙青年新村作隔離營的消息是否屬實，又稱數百位向他查詢的居民大部分均表示反對該建議，更有居民表示如果政府堅持用該營地作隔離營，會以堵路等方式抗議。

李永成則指，曾向沙田民政事務專員、沙田民政事務處的高級主任和沙田助理專員查詢，但他們均表示沒有收到這訊息，亦會查證是否屬實。《香港01》記者就此向李永成查詢，李永成指除了向民政事務處查詢外，亦有向烏溪沙青年新村的管理層查詢，但對方亦表示未收到消息。