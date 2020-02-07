【武漢肺炎】強制檢疫違者最高囚6個月　簽證不足14日拒入境

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，根據醫管局評估，香港已經出現社區傳播。政府制訂附屬法例，由2月8日凌晨起，所有從內地入境的人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，抵港後須要強制接受檢疫14日，包括14內曾到訪內地人士，就算經其他地區進入本港亦需接受家居隔離，必須任何時候留在家中及不能離境，每日須探熱及戴口罩，只限同住家人同居，禁止親戚聚會。若違反強制檢疫令，一旦被定罪，最高可被罰款2.5萬元及或判囚6個月，屬刑事罪行。如簽注不足14日，就會被拒絕入境。

政務司司長張建宗率領一眾官員舉行記者會交代強制檢疫令細節。（余俊亮攝）

政務司司長張建宗率領一眾官員舉行記者會交代強制檢疫令細節。在2月8日法例生效後，所有從內地入境的人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，以及就算經其他地區進入本港亦需接受家居隔離。倘入境旅客簽注不足14日，就會被拒絕入境。

食物及衞生局副秘書長鄭鍾偉稱，局方會向經空運、陸路進入本港境內人士發放訊息。未入境前，會有不同訊息說明強制檢疫安排，入境時會簽發入境檢疫令，需註明逗留地址，非港人可於酒店檢疫，惟需政府人員授權。無合適逗留者或會獲安排進入港府的禁閉式營地。簽發入境檢疫令後，可自行返回申報住處。

強調有關隔離人士屬無病徵、非緊密接觸者，期間如有徵狀，需致電港府兩條熱線。14日強制隔離期間，必須任何時候留在住處。無論是本港居民還是非本港居民都不能離境，每日須探熱及戴口罩，只限同住家人同居，禁止親戚朋友聚會。其同住的家人則可自由進出。港府會抽樣突擊檢查，由衞生署及警方派員負責。律政司司長鄭若驊表示，違令者會被拘捕，由於不能出境，相信執法部門可追蹤。當局重申，希望檢疫人士及其家人自律。

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四類人獲豁免：貨運司機、貨船船員、航機機組人員、政府事務運作人員

強制檢疫令只有四類情況可獲豁免，包括涉及供應香港日常運作、對市民日常生活物品及服務；對政府事務運作屬必要；對保障香港人安全、健康或處理公共衞生緊急事態是屬於必要；鑑於個案情況「極其特殊」在其他方面符合香港公眾利益。為確保物資不受影響，如使用陸路口岸的貨運跨境司機、抵港客機及貨機機組人員、貨船船員、漁船船員等，以及履行政府相關運作的人員，毋須接受14日強制檢疫，但須接受衞生署的醫學監察，需戴口罩及每日量度體度，向衞生署呈報。張建宗強調，不會影響貨運，籲市民勿輕信謠言。

保安局局長李家超表示，昨天出入境人數是唯一增多日數，全日有14.5萬人，較前日上升30%，其中陸路有5萬多人，上升一倍，他指「可以理解」，不少人為在明天強制檢疫令生效前返港，相信明天生效後，人數將大減，已安排警隊等各部門支援。食物及衞生局局長陳肇始表示，本港目前25宗確診病例，當中5宗屬本地傳播。醫管局昨起經入境處協助，確認病患者出境記錄。

目前香港只剩圖中的港珠澳大橋口岸，以及深圳灣口岸、機場口岸運作，其他出入境口岸關閉。（中新社）