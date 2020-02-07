【武漢肺炎】88幢大廈有家居隔離者　沙田第一城、新港城名城上榜

撰文：陳淑霞
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武漢肺炎疫情持續，港府要求過去14日曾到湖北省的港人接受家居檢疫，衞生署今(7日)公布最新隔離名單，共有88幢大廈牽涉其中。元朗區錄得最多檢疫個案，合共11宗，嘉湖山莊及峻巒榜上有名；沙田區緊隨其後，10幢大廈據報有正接受家居檢疫者，包括新港城中心、第一城及名城等私人屋苑。油尖旺區則錄得8宗個案，位居第3。
名單上亦有多幢大學建築包括學生宿舍，包括香港大學、中文大學、及理工大學校園內，均顯示有人正作家居隔離。
嘉湖山莊有3座上榜，分別是賞湖居第2座、第5座及麗湖居第4座。（資料圖片）
元朗區佔最多 嘉湖山莊3座上榜
武漢肺炎疫情嚴重，衞生署早前透露，由2月4日至昨日上午止，共發出161張檢疫令，涉及80戶人，有關人士需在家或指定地方接受檢疫，並配戴電子手環，予署方追蹤。
衞生署每日均會更新名單，根據最新數據顯示，正接受家居隔離人士所在大廈錄得88幢，較昨日的101幢，減少13幢，另按紀錄所示，有18幢大廈的家居隔離人士今日完成14天的檢疫期，已於名單上除名。
元朗區居於隔離榜首，其中嘉湖山莊有3座上榜，分別是賞湖居第2座、第5座及麗湖居第4座，與昨日紀錄維持不變，另亦包括峻巒 1A 期 10A 座等。 沙田區則有10宗個案，其中大圍名城共呈報兩宗，分布於3期3座，及2期5座，另新港城中心4 期 K 座、第一城 49 座、富豪花園富儷閣等，亦有人進行家居隔離。
多間大學包括學生宿舍，均顯示有人正作家居隔離。（資料圖片）
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