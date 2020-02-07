【武漢肺炎】88幢大廈有家居隔離者　沙田第一城、新港城名城上榜

武漢肺炎疫情持續，港府要求過去14日曾到湖北省的港人接受家居檢疫，衞生署今(7日)公布最新隔離名單，共有88幢大廈牽涉其中。元朗區錄得最多檢疫個案，合共11宗，嘉湖山莊及峻巒榜上有名；沙田區緊隨其後，10幢大廈據報有正接受家居檢疫者，包括新港城中心、第一城及名城等私人屋苑。油尖旺區則錄得8宗個案，位居第3。

名單上亦有多幢大學建築包括學生宿舍，包括香港大學、中文大學、及理工大學校園內，均顯示有人正作家居隔離。