【武漢肺炎】坑口藥房免費派口罩給長者　每人獲贈5個2000人受惠

武漢肺炎疫情擴散至本港地區，總共25人確診，不少港人甚至是長者連日通宵達旦戶外排隊吹風，就是為買口罩自保，情況令人憂心。最近有網民於facebook群組上載相片，表示位於坑口商場一良心藥房特意為長者免費派口罩，只要手持長者卡即可獲得口罩，非常貼心。

位於坑口連理街商場內的仁康藥房於周五免費派口罩，對象全是長者。（fb群組「將軍澳街坊抗疫自救」圖片）

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該網民於fb群組「將軍澳街坊抗疫自救」上載數張相片，表示今日（7日）位於坑口連理街商場內的仁康藥房派口罩，而且對象全是長者。樓主表示該藥房負責人非常有心，為免老人家無口罩自用，甚至要排隊買口罩，遂免費派發口罩給長者，只要他們手持長者卡即可每人獲得5個獨立包裝口罩，名額2000個。如果家中長者不便親身領取，藥房表示親屬只需帶同長者卡便可換領，並強調「憑良心，只想幫助老人家」，呼籲眾人勿重複排隊。

樓主續稱，看到有位女士不滿派發對象僅限長者，向職員投訴，惟對方一句神回應：「我哋仁康真係想幫長者，如果唔係，我哋拎出嚟賣啦！」樓主感動表示非常多謝藥房的幫忙，「其實好多長者要成日出入醫院，抵抗力又弱，今次真係好多謝仁康的大愛。」

【抗疫好人好事】（01製圖）

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不少網民紛紛留言大讚藥房有良心，更揚言以後會多多幫襯，「不枉幫襯多年」、「好人一生平安」、「古有雪中送炭，今有抗疫中送口罩，感謝良心老闆」、「好感動，坑口有愛」。

（fb群組「將軍澳街坊抗疫自救」）