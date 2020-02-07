【醫護罷工】醫管局員工陣線不再延長罷工　向受影響人士鞠躬致歉

本港武漢肺炎疫情持續，醫管局員工陣線一連五日的罷工行動於今日結束，工會宣布由於投票支持延長罷工人數不足，工會正式宣布不會延長罷工，並向受影響人士鞠躬致歉。 對於投票結果，有參與罷工的醫護表示矛盾，一方面知道需要繼續堅持訴求，另一方面則覺得「政府及醫管局對罷工都係無視，再罷工都無結果」。

武漢肺炎疫情持續，醫管局員工陣線發起一連五日的罷工，會員投票後最終決定擱置行動。（高仲明攝）

7000人投票 57%反對繼續罷工

醫管局員工陣線罷工行動原定於今日結束，由於政府未能回應工會包括禁止旅客經中國來港、提供足夠防護裝備給前線員工等訴求，工會今日舉行網上會員投票，決定是否會延長罷工至下周三。

工會主席余慧明在下午6時半宣布，今日有7,000人投票 ，當中4,000人表示不支持延長罷工，比率達57%，工會宣布不會延長罷工。余慧明又呼籲會員「不要忘記初衷」，工會會繼續向醫管局施壓，繼續爭取訴求，「成為會員的後盾。」余又感謝各界人士對醫護的體諒及支持，並向受影響人士鞠躬致歉。

醫管局員工陣線宣布中止罷工後，向受影響人士鞠躬致歉。（侯彩琳攝）

▼醫管局員工陣線罷工最後一天情況▼

+ 5 + 4 + 3

罷工醫護：續罷工影響同事及市民

X光技師盧小姐有參與罷工，她對結果感覺「好矛盾」及「無奈」 ，一方面知道需要繼續堅持訴求，另一方面則覺得「政府及醫管局對罷工都係無視，再罷工都無結果」。她批評醫管局「狂妄自大」，既沒有和員工會面，亦沒有展現會和員工同行。盧小姐亦指，雖然參與罷工，但心中都希望能緊守崗位，亦知道繼續罷工，對同事及市民有影響。

病房助理王小姐希望政府全面封關，因此參與了三日的罷工。對於結果，王小姐亦表示矛盾，一方面希望政府封關，另一方面希望回到崗位工作。她亦直言「工會做咗好多嘢」，亦認為「工會可以繼續抗爭落去」。對於是否擔心被秋後算賬，王小姐表示「心目中預咗，但我做到啱嘅嘢，我守護到香港。」