【醫護罷工】醫護闖辦公室外「跪地」要求對話　醫管局：表示遺憾

醫管局勞資雙方談判未達共識，醫管局員工陣線今(7日)繼續號召罷工，並發起網上會員公投，經表決後，將會擱置延長罷工行動。數百名醫護今早聚集醫管局總部，要求與高層公開對話不果，工會拉大隊前往管理層所在樓層，期間有服務醫管局40年的員工跪地求見，另有罷工醫護不支暈倒。 工會批評高層冷酷無情，將員工拒之門外，又怒斥在缺乏足夠防護裝備下，港府及醫管局如置前線生死不顧；醫管局則兩度發聲明，不點名批評工會罔顧其他員工安全，強行衝入辦公大樓，騷擾其他辦公的員工，對相關行為表示遺憾。

醫護罷工進入第5天，經7000名會員投票後，明天將不會延長罷工。（高仲明攝）

醫護罷工進入第五天，談判陷膠著狀態，醫管局員工陣線今日繼續於醫管局集會，排隊簽到參與罷工的人龍絡繹不絕。工會重申，將堅持全面封關及要求政府為醫護提供足夠防護裝備等五大訴求，又怒斥政府及醫管局不作為，「如果令到香港遭受一場人禍嘅話，歷史係會記住你哋㗎！」工會今日亦將就工業行動意向進行投票，余指，若支持罷工人數達6,000人，將會延長罷工至下周三；否則將會暫緩罷工行動。工會又表明，若政府願意回應訴求，員工樂意返回崗位工作；但若未能確保員工安全，等於讓醫護人員「送死」，最終延長罷工方案遭否決，工會宣布擱置行動。

聚集期間，工會曾致電高層要求對話不果，及至下午1時許，眾人離開原本聚集的大堂位置，循醫管局大樓後樓梯，登上大樓高層辦公室樓層。有40年年資的罷工醫護跪地求見，有人見狀不忍指，「同事唔好跪，你無做錯到」，混亂中亦有人暈倒。

眾人於辦公室外求見高層前，有罷工醫護一度跪地，亦有人不支暈倒。(高仲明攝)

醫管局未幾發出聲明，表明有員工組織罔顧其他員工安全，強行衝入辦公大樓，騷擾其他正在工作的員工，表示遺憾。發言人又指，行政總裁高拔陞與其他管理層員工昨日已和員工組織會面，亦是醫管局第三次和有關組織會面。昨日的會面中，雙方亦同意繼續對話，在今日召開會議，解決問題。醫管局一直有誠意與員工組織會面，並希望能夠和員工代表進行有建設性和實質的對話，共同解決問題。



一眾罷工醫護不收貨，繼續留守，醫管局於相隔約一小時後再發聲明，稱醫管局大樓不同樓層現正舉行未經申請的集會，醫管局總辦事處的運作受到嚴重影響，呼籲有關組織盡快離開醫管局大樓。

香港醫務委員會執照醫生協會、香港私人執業專科醫生協會及醫護誠信同行等多個醫護組織，則向罷工醫護發公開信，社區感染初現及回港需要隔離人數增加，防疫工作越發艱難，懇請暫時放下歧見，重回工作崗位，共同面對艱難挑戰。