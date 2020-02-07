【醫護罷工】三大醫學組織發公開信　籲醫護放下歧見　重回崗位

醫護罷工踏入第五日，工會成員衝上醫管局大樓要求與高層對話不果，雙方談判仍未見曙光。香港醫務委員會執照醫生協會、香港私人執業專科醫生協會及醫護誠信同行向罷工醫護發公開信，社區感染初現及回港需要隔離人數增加，防疫工作越發艱難，懇請暫時放下歧見，重回工作崗位，共同面對艱難挑戰。

數以百計醫護到醫管局大樓，要求與高層對話。（高仲明攝）

公開信寫到十分重視防疫工作，傳染源頭的堵截（包括檢疫隔離從高發區域回港人士）是重中之重，面對確診個案增至24宗，更有一宗死亡個案，感焦急萬分，擔心社區感染已端倪初露。信中指出，肩負防疫工作是醫護天職，責無旁貸，在嚴峻疫情和繁重醫療工作前，只有全港醫護上下一心，各人緊守崗位，配以政府和醫管局對醫護的全力支持，香港才有安然渡過的機會。

三個醫學組織懇請前線醫護暫時放下歧見，回到工作崗位，照顧好每一個病人，在疫症還沒有全面爆發時，期待每個抗疫團隊整整齊齊，團隊內人人守望相助、合作無間，共同面對艱難的挑戰。

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公開信全文：

致：正在罷工的前線醫護同仁

各位醫護同僚

在香港面臨重大傳染病的時候，與你們一樣，我們十分重視防疫工作，傳染源頭的堵截（包括檢疫隔離從高發區域回港人士）是重中之重。現時香港的確診感染人數正在每日增加，已達24例，更有一名病者死亡。跟你們一樣，我們焦急萬分，擔心的不單止是感染人數，更是社區感染已端倪初露。

公立醫院既是防疫的最前線，也是為市民提供主要的急症服務機構;在防疫之外，公立醫院醫護人員還要處理從來也繁重的急症，以及照顧慢性疾病患者。多年來在人手緊絀的情況下，公營醫療機構仍能為香港保持世界高水準的醫療服務，實在有賴各位前線醫護人員的無私奉獻，當中包括你們和我們當中現在的和已經退下來的同袍。

相信你們也同意，隨著社區感染初現以及回港需要隔離人數的增加，防疫工作越發艱難。肩負防疫工作自然是我們醫護的天職，責無旁貸。嚴峻的疫情和繁重的醫療工作當前，只有全港醫護上下一心，各人緊守崗位，配以政府和醫院管理局對醫護的全力支持，香港才有安然渡過的機會。

我們懇請各位前線醫護同仁暫時放下歧見，回到工作崗位，照顧好每一個病人。在疫症還沒有全面爆發之時，期待每個抗疫團隊整整齊齊，團隊內人人守望相助、合作無間，共同面對艱難的挑戰。

17年前我們做得到，我們有信心，大家這次也做得到！

期待和各位同心同德共同服務香港的：

香港醫務委員會執照醫生協會

香港私人執業專科醫生協會

醫護誠信同行

2020年2月7日