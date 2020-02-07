【武漢肺炎】42歲男患者住沙田御龍山　同住友人無病徵家傭有病徵

「武漢肺炎」襲港，本港今天（7日）新增兩宗確診個案。患者分別是一名住在北區坑頭雍翠苑的58歲香港男子，及住在沙田區御龍山第 10 座的42歲香港男子，兩人分別入住北區醫院及威爾斯親王醫院，均屬於輸入個案。 58歲男子自2月4日出現發燒，但翌日仍能經港珠澳大橋口岸返港，他現時情況嚴重。而42歲男子則在病發前到過深圳、河北省、廣州及澳門，其同住的家傭出現病徵，而同住的友人就沒有出現病徵。 本港現時已累計有26宗確診個案，當中1人死亡，3人危殆。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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根據衞生署衞生防護中心資料，第25宗個案是一名住在坑頭雍翠苑的58歲香港男子，他在2月4日發病，目前在北區醫院留醫。而第26宗個案則是一名住在御龍山第10座的42歲香港男子，他在2月3日發病，現時在威爾斯親王醫院治療。

衞生署衞生防護中心公布，截至今天晚上8時，中心正調查兩宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案，至今本港確診個案累計26宗。

第25宗個案是一名58歲香港男子，他獨居於珠海，過往健康良好。他自2月4日出現發燒和咳嗽，翌日返港，2月6日向私家醫生求診，同日到北區醫院求醫並入院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況嚴重。

58歲香港男患者入住北區醫院。 （資料圖片）

北區患者潛伏期內由珠海往返澳門工作

根據病人提供的資料，他於潛伏期內由珠海往返澳門工作，2月5日經港珠澳大橋口岸返港，並於上水雍翠苑與友人同住。其友人沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

衞生防護中心呼籲，曾於2月6日上午約9時從上水雍翠苑接載病人到粉嶺華明商場的一名的士司機，及曾於2月6日上午約11時從粉嶺華明商場接載病人到北區醫院的另一名的士司機，致電衞生防護中心熱線。

42歲香港男患者過往健康良好，居於火炭御龍山第 10 座。 （資料圖片）

第26宗個案則是一名42歲香港男子，他過往健康良好，居於火炭御龍山第 10 座。他自2月3日出現發燒和咳嗽，2月6日到威爾斯親王醫院求醫並入院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

根據病人提供的資料，病人病發前曾於1月22日由香港前往深圳寶安國際機場乘坐飛機到河北省，1月26日由河北省乘坐飛機到廣州，同日再前往澳門，2月2日由澳門乘船返港。其同住的家傭出現病徵，會被送往威爾斯親王醫院，而同住的友人沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。衞生防護中心呼籲，曾於2月6日下午約2時從御龍山接載病人到威爾斯親王醫院的一名的士司機，致電衞生防護中心熱線。

本港公立醫院現時的應變級別為「緊急」。 （資料圖片）

另外， 衞生防護中心接獲通報兩名於台灣確診的個案，涉及一名女病人及一名男病人，他們於1月31日乘坐國泰航空CX292由羅馬前往香港，並於2月1日乘坐國泰航空CX450由香港前往台北。