【武漢肺炎】鍾南山：疫情拐點到來言之過早　早發現早隔離已起效

內地武漢肺炎疫情持續蔓延，而對於疫情拐點何時才會到來的問題，中國工程院院士、新型冠狀病毒疫情專家鍾南山的最新表態引關注。

武漢肺炎疫情持續蔓延，中國多地加強了對疫情的防控。（AP）

綜合媒體2月7日報道，據廣東省衛健委消息，鍾南山院士在參加廣東省衛生健康委員召開的會議後表示，疫情的拐點還未到來，「估計這個拐點到來還得有幾天」。

鍾南山表示，新增病例是最關鍵的指標，出院病例的話，大家對出院的標準不一樣，但是新增病例是一個重要指標。現在看起來，沒有繼續的新增病例明顯增高，這是個好事。

但這是不是意味着拐點就來了呢？鍾南山認為言之過早。他表示，新增病例按道理不會再升太多，但是武漢和其他地方可能不一樣。現在武漢正在全力以赴做好發現和隔離，而其他地方主要也是做早發現、早隔離。現在看來，早發現、早隔離的工作開始起效了。

但這是不是意味着拐點就來了呢？鍾南山認為言之過早。（資料圖片）

事實上，在2月5日接受採訪時，鍾南山仍在強調，要預防武漢肺炎，「大家儘量減少出行」，因為其病毒主要通過空氣中的飛沫傳播。因此，空氣不流通，人員密度較大，人員來往較頻繁密集的地方，都是高危險地區。

另外，中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰2月4日也曾表示，對於社區傳播疫情，目前嚴重且情況並不甚清楚，絕對不能輕視。現在還沒有判斷疫情高峰、拐點的依據。

而對於疫情拐點的問題，世界衛生組織（WHO）也予以了表態。

2月6日，世衛發言人賈薩瑞維奇（Tarik Jasarevic）接受內地媒體《環球時報》記者採訪時表示，現階段尚不能預測中國國內疫情的「拐點」何時到來，因為新冠肺炎仍有大量關鍵信息未能為世界科學界所掌握。但同時表示，只要各國採取強有力的措施，及早發現、隔離、治療並追蹤接觸者，阻斷病毒蔓延依然是可能的。

世衛發言人表示，現階段尚不能預測中國國內疫情的「拐點」何時到來。（資料圖片）

世衛組織突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）在日內瓦出席的新聞簡報會時則表示：「對於個案數字的預測仍是言之過早。我們仍然處於一個密集的疫情爆發之中，而我們在做預測時要非常小心。」

瑞安還指出2月6日有3,722新個案，低於前一天的3,925新個案。他說每日累積數字增加，但與2月5日比較，實際數字真的減少，「而這意味任何事嗎？嗯，至少它（疫情）不是朝壞的方向走。」不過他也說，由於病毒傳播的變化周期，「我們可能在未來數天看到（個案宗數）增加。」他說，個案數字仍是「一大憂慮」。

據悉，截至2月6日24時，中國31個省累計確診病例31,161例，累計治癒出院1,540例，現有確診病例28,985例（其中重症病例4821例），累計死亡病例636例，現有疑似病例26,359例。累計追蹤到密切接觸者314,028人，尚在醫學觀察的密切接觸者186,045人。