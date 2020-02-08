【武漢肺炎】深圳灣出現趕入境人潮　需北上工作港人：短期不回港

政府今日﹙8日﹚凌晨起正式要求所有從內地到港人士，需強制檢疫14日，不少人昨晩趕於午夜｢死線｣前到港。有經常中港兩地來回的市民表示，原本今日需在深圳工作，但無法預訂酒店，故下午到深圳後，晚上又回港，不過認為措施有助防疫，故贊成政府新安排。

支持新措施港人：唔好成日反對政府

現時陸路口岸只餘下深圳灣口岸及港珠澳大橋，記者昨晚上到深圳灣口岸觀察，出境人流絡繹不絕，巴士站需排長龍，不過的士站則｢車等人｣，數十輛的士等候乘客。

香港居民梁先生因工作關係，經常來往中港兩地。他表示，今日下午5時到深圳工作，惟無法在當地租住酒店，結果晚上再經深圳灣口岸，大約11時回港。他續稱，明天仍要到深圳工作，預料短期內不會再回港，不過他認為措施實行後，有助管制出入境，可控制疫情，贊成政府決定，｢唔好成日反對政府｣。

另一名市民Joe晚上11時許到港。他表示，新年到廣州探親遊玩，原本2月15日才返港，但得知新措施凌晨實施後，便決定今晚回港。他表示，雖然措施有助防疫，但始終造成一點不便。

黎氏夫婦今日從江門市到港，再計劃轉機往美國三藩市。他們表示未曾聽過香港的新措施，但相信措施有助防疫。