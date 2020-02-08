【武漢肺炎】下周一起多個政府機構調整服務　稅局延遲交稅限期

新型冠狀病毒肺炎持續，本港多個政府機構包括稅務局、勞工處、土地註冊處、消防處今日（8日）宣布，自下周一（10日）起，服務安排有調整。 稅務局宣布，所有於1月29日至2月16日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至2月17日。 而勞工處宣布，下周一（10日）至本月15日期間提供有限度的公共服務。除職業介紹所事務科的櫃位服務外，其他櫃位服務會繼續暫停。

​因應政府部門的特別上班安排延長及減低疫情在社區擴散的風險，多個政府部門今日（8日）宣布，公共服務安排有調整。

稅務局宣布，所有於1月29日至2月16日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至2月17日。（資料圖片／羅君豪攝）

稅務局

稅務局由下周一（10日）起，除下列服務以外，暫時停止所有公共服務：

（1）商業登記署

（2）印花稅署

（3）中央詢問處（只限有關離港人士清繳稅項的查詢）

上述三個辦事處服務時間為星期一至五由上午9時至中午12時。此外，所有於上月29日至本月16日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至本月17日。

勞工處將由下周一（10日）至本月15日期間提供有限度的公共服務。除職業介紹所事務科的櫃位服務外，其他櫃位服務會繼續暫停。（資料圖片）

勞工處

勞工處將由下周一（10日）至本月15日期間提供有限度的公共服務。除職業介紹所事務科的櫃位服務外，其他櫃位服務會繼續暫停。

職業介紹所事務科會於星期一至五提供半日（即上午9時至下午1時）櫃位服務，以接收有關職業介紹所的牌照申請。

勞工處的兩所職業健康診所及職業醫學組則繼續停止開放。已預約服務的人士，將獲個別通知預約安排。

市民如有查詢，請致電勞工處24小時查詢熱線2717 1771（此熱線由「1823」接聽）。

土地註冊處

土地註冊處將於下周一（10日）起調整其轄下辦事處的開放時間如下，以維持基本及有限度的公共服務，直至另行通知：

（1）星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午1時30分，以供交付文書辦理註冊；及

（2）星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午12時30分以供辦理其他事宜。

客戶亦可把交付土地註冊處的文件（不包括（i）交付註冊的文書及（ii）報價單）於星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午5時，放入該處設於金鐘道政府合署高座大堂詢問處附近的文件投遞箱。

至於報價單，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午12時30分，放入設於金鐘道政府合署高座28樓該處辦事處的「土地註冊處報價箱」。

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消防處

消防處的防火單位下星期會繼續提供基本及有限度公共服務，包括各類牌照申請、危險品車輛驗車申請、新樓宇消防設備驗收、通風系統驗收申請、圖則審批和處理有關樓宇消防安全改善工程事宜等。

另外，位於消防處總部大廈五樓的牌照及審批總區總部繳費處和收發處，以及七樓的消防安全總區總部收發處，亦會於星期一、星期三及星期五上午10時至下午12時30分和下午2時至下午4時提供基本服務。

同時，為減少社交接觸以防止病毒傳播，消防處鼓勵公眾盡量使用電子方式繳費，詳情可以參閱繳費通知書上的繳費方法。

市民如欲就牌照相關事宜作出查詢，請於辦公時間致電熱線電話2733 7619。而有關圖則審批、樓宇消防安全改善工程等事宜，請於辦公時間致電熱線電話2170 9665。市民如需就火警危險或危險品等作出投訴，可致電投訴熱線2723 8787。

差餉物業估價署

由‪下周一（10日）起，差餉物業估價署詢問處的開放時間將調整如下，為市民提供有限度的基本服務，直至另行通告。

櫃位開放時間：

星期一、星期二及星期四（上午8時15分至下午1時）



市民應盡量使用24小時運作的電子服務（www.rvd.gov.hk）提交表格或索取資訊。市民亦可經電郵（ enquiries@rvd.gov.hk ）、傳真（‪2152 0138）或致電‪2152 0111／2152 2152作出查詢，而處理查詢所需時間可能較長。

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