【武漢肺炎】沙士互助會會長林志釉批隱瞞疫情　憂與03年如出一轍

武漢新型肺炎疫情持續，沙士互助會會長林志釉今日（8日）於電台節目中提到，沙士與武漢肺炎的可怕之處除了殺人於無形，更是背後均有隱瞞疫情的嫌疑，令香港白白錯失防疫的寶貴時機。他又以洩漏煤氣而發生火警、卻只肯關掉一半煤氣作比喻，批評政府不作全面封關，未有汲取沙士血的教訓。

林志釉批評17年後的今日港府未有汲取當年血的教訓，做好防患未然的工作。（資料圖片）

2003年沙士肆虐香港，林志釉因被誤診而接受了3個星期的隔離治療。林志釉於香港電台節目《香港家書》中提到，沙士與武漢肺炎的可怕之處，除了病毒可以殺人於無形，更甚者是背後均有隱瞞疫情的嫌疑，令香港白白錯失防疫的寶貴時機，質疑去年12月武漢疫情初現，國內沒有任何報道，直至1月20日國家主席習近平要求各地對武漢肺炎加強病例監測，中央政法委表明隱瞞疫情是千古罪人，各地有關疫情的數據才忽然出現並持續上升。

提到沙士過後時任特首董建華成立的獨立調查委員會，作出以「汲取經驗，防患未然」為題的報告，林志釉批評17年後的今日港府未有汲取當年血的教訓，做好防患未然的工作。他指出，武漢肺炎由大陸旅客及返港人士傳入境內是不爭的事實，香港再度出現人傳人以及死亡個案，劇情與03年如出一轍，擔心社區爆發及醫護相繼染病死亡的情況會再次出現。

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以洩漏煤氣比喻 批政府不作全面封關

就醫護為爭取全面封關罷工，身兼病人政策連線主席的林志釉自言不希望見到有任何行動，令病人服務受到影響；惟他比喻不封關就如某人家中因為洩漏煤氣而發生火警，消防員到場要求屋主完全關掉煤氣制才救火，但屋主卻只同意關掉一半，更指責消防員貪生怕死，批評政府無視社會聲音，王對疫情處理後知後覺，不斷錯過了遏止疫情的寶貴時機。林志釉又斥責政府多年以來每天輸入150名持單程證到港的內地人，公共醫療開支卻未能跟隨增加，以致醫療服務一直滯後，政府卻以人口老化作藉口，掩飾自己未能夠令醫療服務與時並進的失職。

林志釉又寄語港人面對疫情，憑着堅毅不屈的精神，必定會取得最終勝利，希望政府能以民為本，帶領市民走出恐懼。