【武漢肺炎】康文署公布取消維園花卉展　減低社區傳播病毒風險

因應武漢肺炎疫情最新情況，康樂及文化事務署今日（8日）公布，原定於3月6日至15日在維多利亞公園舉行的2020年香港花卉展覽將會取消，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。

另一方面，暫停接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請，直至另行通告。