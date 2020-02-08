【武漢肺炎】政府招醫科生查隔離者　中大醫學生會批置學生於風險

武漢新型肺炎疫情越趨嚴重，政府早前宣布今日（8日）起任何內地入境人士須強制隔離14日，衞生署前日（6日）向各大學醫學院及護理學院招募熱線義工，為接受家居隔離的人士提供電話健康訪查。 中大學生會醫學院院會向政府發公開信，批評有關措施置學生於感染的風險當中，要求政府立即關閉機場、深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸，並視保障前線醫護及市民的安危為首要目標。

根據中大醫學院向醫科生發出的電郵，衞生署主要招募五年級及六年級的醫科生作為熱線義工。（資料圖片／鄭劍峰攝）

根據港大醫學院向醫科生發出的電郵，衞生署主要招募五年級及六年級的醫科生作為熱線義工，工作將於明日（9日）展開，須致電被隔離人士檢查他們有否遵守指令、提供健康評估及建議等，每日工作時間由早上9時至下午10時，設有兩更，每更八小時。而公開大學護理及健康學院發出的電郵就列明，學生義工須到位於九龍城亞皆老街的衛生防護中心工作。

中大學生會醫學院院會向政府發公開信，批評有關措施不恰當，工時長達8小時會令醫科生長期接觸外在環境，增加染上武漢肺炎的風險。醫學院院會又強調，衞生署人手短缺是基於政府在防疫工作上的低效率及不足，認為政府應以更加恰當的措施解決問題，包括全面封關，而非採用尚未畢業、經驗尚淺的醫科生並將他們置於風險當中。

中大學生會醫學院院會向政府發公開信，批評有關措施置學生於感染的風險當中。