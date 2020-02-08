【武漢肺炎】印度餐廳派口罩　長者焦急取籌不果：個口罩戴咗3日

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，市面上口罩缺貨，有印度餐廳今日（8日）向65歲或以上長者免費派發口罩，每人限取5個。餐廳原定於中午12時派籌，由於輪候人數眾多，提早於早上11時多開始派發。 有成功領取口罩的長者早於早上8時多到達，稱家中已沒有口罩，平均每個口罩均須用兩日，並會減少外出。現場有未能取得籌號的長者情緒激動，有人眼泛淚光，；亦有人不願離去，拿出口罩感嘆：「我個口罩戴咗3日喇」，在場請求職員給予口罩。

2月8日，佐敦有餐廳派發口罩，大批長者在場輪候。（高仲明攝）

佐敦印度餐廳Curry Leaf（咖哩葉）向65歲或以上長者免費派發口罩，印度裔藝人喬寶寶亦有在場協助派發。主辦派口罩的印象度餐廳老闆Summa表示，移居香港多年，早已當香港為家，家中有事必想盡力去做，近日全城出現「口罩荒」，不少長者外出街困難，故希望盡一番力量，近日購入1萬多個口罩，亦盡量分享他人，「幫得幾多得幾多。」

未能得到口罩的勤叔展示自己已經使用超過三日的口罩。（梁煥敏攝）

長者：起碼戴一至兩日才換口罩

原定於中午12時派發口罩，但由於現場輪候人數眾多，餐廳提早於早上11時多開始派發籌號，每人憑籌可以取得5個口罩。梁先生今早看報紙，發現有口罩派發即乘車到達，近8時到埗，他説，近日已減少外出，平均兩天外出一次，「唔係我唔想出街，但係我已經冇晒口罩，用埋口嗰個，用完就無啦，但都要出街購買日用品。」他指自己購買不到口罩，取得免費口罩後感安心，說現時不敢亂用口罩，起碼戴一至兩日才換。

另一名成功取得口罩的郭先生，取得口罩後表現興奮，指自己難以購買口罩，加上部份售價高達500元，斥政府辦事能力差。他未有戴上口罩，指自己已經很多天無戴口罩。

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2月8日，佐敦有餐廳派發口罩。在場輪候的長者獲悉未能取得籌號後表現徬徨，更有人不願離去。（高仲明攝）

亦有太太雙手遮掩眼睛，眼泛淚光地說自己今早六時到卓悦排隊，希望一碰運氣購買口罩，但不成功故前來等候，但同樣未能取得口罩，感到非常徬徨，「我買又買唔到，拎又拎唔到，好多次都係咁，出街真係好擔心，而家出去再搵，好多都已經賣晒啦，啲人真係好早去㗎。」

現場所見，不能領取號碼籌的長者感到不忿，一度想衝入餐廳，不少人一邊請求職員給他口罩，一邊用手搶走口罩，場面混亂，有部份職員不忍心，給予部份長者口罩後呼籲他們離開，強調今日派發完畢，希望下次能夠再協助更多長者，擾攘大約半小時後，現場長者各自離開。

未能取得口罩 斥餐廳呃人

有長者向記者表示自己的口罩已使用三日，斥派口罩的餐廳「呃人」，「話派二萬幾個但得千幾個籌。」不過被問到政府防疫措施的評價，他認為若政府能成功採購自然會將口罩推出市面，僅斥商店為奸商。此外，有婆婆稱自己輪候一個多小時，惟獲告知未能取得籌號。她表現徬徨，指手上的口罩為最後一個，並已使用三日，「我都唔捨得帶。」