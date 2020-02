【武漢肺炎】喬寶寶周六佐敦2萬口罩免費贈長者　喬：我只是義工

武漢新型肺炎疫情持續,市面連日來出現搶購口罩潮。居港印度人喬寶寶今日(7日)晚上在Facebook表示,明日(8日)中午12時起,在佐敦一間印度餐廳外,免費派發2萬個口罩予65歲或以上長者,每人限取5個口罩。 喬寶寶說,自己只是一名義工協助派發口罩,又說在同一天空下,大家都是一家人,而愛是唯一解決問題的方法。

該印度餐廳是位於佐敦茂林街16-18號茂林商業大廈地舖的咖哩葉(Curry Leaf)印度餐廳,喬寶寶說,2萬個口罩將優先派予65歲或以上長者,每人限取5個口罩。

喬寶寶生於香港「土生土長」的印度人,據報其在港經營印度餐廳的友人有渠道買到品質合格的三層外科口罩,遂出錢購買口罩免費贈予長者。印度餐廳老闆於疫情爆發初期,訂購了三萬個內地生產合規格三層口罩,惟需由內地經印度轉折到沙特阿拉伯再運來港,首批兩萬個口罩日前才抵港。

喬寶寶在社交平台留言表示,他在今次派口罩行動中只是義工,又稱在這個美好的同一天空下,我們是一家人,「愛是唯一出路」( I am just the volunteer! Under this heavenly sky we are one family ! Love is the only solution)。

(喬寶寶Facebook圖片)

