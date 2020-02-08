【武漢肺炎】港龍工會大會否決周日起罷工三日　改為發動突擊罷工

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒在全球肆虐，港龍工會今日（8日）召開緊急會員大會討論疫情相關事項，並要求管理層暫停所有往返中國的航班。工會指出，在1月22日再有一班由武漢抵港的航班有兩名乘客確診，至少6名同事需要入住隔離營，形容前線同事情緒極度低落，人心惶惶。 港龍工會獲429名會員投贊成票，授權發動工業行動，惟早前提出的為期三日，即9日至11日的罷工行動則不通過。 港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜表示，國泰及港龍早前以勞工法規警告同事罷工是違法，認為預早罷工令同事感很大壓力。因此今次將發動突擊罷工，但詳情會在明日（9日）的集會中討論，「醫護的罷工是好好的借鏡，只要齊心就有可能。」

港龍工會召開緊急會員大會，要求停飛所有內地航班。（麥凱茵攝）

工會不滿管理層只減少往來內地航班的50%，認為未能保障同事。工會相信，只有全面停止中港航線才能保護員工及客人，今日開會盼獲會員授權發起工業行動。港龍三名機艙服務員今日均有簽下「投名狀」，支持工會發起為期三日的罷工行動。他們透露，港龍有發電郵抨擊今日的會議。

站在中間的王先生（化名）稱，雖然擔心會被公司抽後算賬，但為了爭取公義，自己、家人，以及同事等人的健康，他必須簽署支持工會行動。他指出，現時在機艙工作感到很大壓力，「會擔心自己的口罩是否不夠緊貼、所戴的手套有沒有穿破。」

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黑帽的朱小姐（化名）也指，港龍並沒有提供足夠的防護裝備，過往航班上有兩盒口罩，但現時一班航班去程及回程各只有10個口罩，「13名機組人員，加兩名機師一人一個也不夠，還有客人也會問我們要口罩。」她形容上班的感覺如同「好似去送死」，認為今日不走出來保障自己，「不會有人可憐我們。」

張小姐（化名）則擔心自己成為超級帶菌者，「我不飛內地，也有同事要飛，只有停飛內地的航線，不讓疫區的人士進港才是最大的幫助。」