【武漢肺炎】政府主動接觸逾200名湖北返港人士　九人需協助

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，政府自周二（4日）起實施從湖北返港人士需要進行家居檢疫，並從今日起規定所有從內地入境人士需要隔離14天。 民政事務總署今日（8日）表示，已經聯絡200多位從湖北返港而需家居檢疫的香港居民，截至今日早上6時，署方共收到9個要求協助個案。至於針對所有從內地入境人士，署方則收到2個求助個案。

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政府日前宣布，從今日凌晨起，所有從內地入境的人士，包括香港居民及內地人士，均須強制檢疫14天。民政事務總署表示，截至今日上午6時，共接到2個求助個案，分別是提供食物和日用品。

至於針對從從湖北返港而需家居檢疫的人士，署方表示已主動聯絡二百多位因從湖北返港而需家居檢疫的香港居民，解釋檢疫安排，並聯同相關部門為在家檢疫的居民提供支援。在接觸過程中大部份居民都表示沒有任何問題或特別需要。而截至今日上午6時，他們共收到9個要求協助個案，包括提供食物和日用品、社工輔導支援服務及其他協助。

民政事務總署設立37條電話熱線。

而滯留世界夢號郵輪的人士，截至早上7時，民政總署共接獲47個熱線要求，主要包括家人為船上人士提供藥物和其他物資的安排和船上膳食等，並已經轉介相關部門跟進。民政處會繼續聯同其他部門協助滯留在船上面的居民。民政事務總署及各區民政事務處設立37條電話熱線，有需要人士可致電求助。

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