【武漢肺炎】確診58歲男港珠澳橋入境　衞生署：如剛發燒未必發現

「武漢肺炎」疫情持續，本港今天無新增確診個案。不過26名確診個案中，有3人危殆、1人嚴重。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生亦承認，住在灝景灣的夫婦的緊密接觸者現時仍然留在家中隔離，沒有送到檢疫中心。她解釋，由於該兩宗個案的緊密接觸者包括年紀達90多歲高齡的長者，而且其健康狀況需要使用家中「特別設施」，故不送到檢疫中心。她強調，目前只有這一宗個案的緊密接觸者沒有送到檢疫中心，希望市民理解。 另外第25名本地確診的58歲男子在2月4日發燒，但仍能經港珠澳口岸來港，衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生就指，如果患者剛剛開始發燒，體溫未必太高，未必能夠檢查得到。

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張竹君承認，住在灝景灣的夫婦（第21及22名確診個案）的緊密接觸者現時仍然留在家中隔離，沒有送到檢疫中心，她解釋，由於該兩宗個案的緊密接觸者包括年紀達90多歲高齡的長者，而且其健康「有狀況」，「佢屋企有特別設施，隔離營唔適合照顧」。她稱，明白該座大廈有住客感到害怕，強調家居檢疫者不可離家，不會對其他居民構成風險，而食環署職員亦已到該住所消毒及清潔，如這些緊密接觸者有不適會送院。她強調，目前只有這一宗個案，其緊密接觸者沒有送到檢疫中心，希望市民理解。

被問到位於火炭未入伙的駿洋邨是否被政府徵用作檢疫中心，張竹君指，局方與不同部門保持聯繫，暫未有進一步消息。

張竹君醫生亦承認，住在灝景灣的夫婦的緊密接觸者現時仍然留在家中隔離，沒有送到檢疫中心。 （高仲明攝）

另外，本港第25宗確診病人58歲男子在2月4日發燒，但仍能經港珠澳口岸來港，張竹君指，如果患者在過關時有咳、發燒，「港口衛生同事應該可以睇到。」而衞生署衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生就稱，如患者剛剛開始發燒，體溫未必太高，未必能夠檢查得到。

另外，張竹君表示，第26宗確診個案42歲男子，其家傭出現病徵，但暫時未有測試結果，家傭仍在沙田威爾斯親王醫院留醫；而昨天一名從深圳灣口岸抵港的8歲男童，入住屯門醫院後接受測試，結果對新型冠狀病毒呈陰性。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，醫管局在24小時內向醫管局呈報44宗懷疑個案，目前懷疑個案中仍有81人仍然留院。至於確診個案中，25人留院，當中21人情況穩定，3人危殆，分別是第7宗、第16宗及第24宗。第24宗個案是一名65歲女子，她昨天情況轉差，轉入深切治療部，需要使用呼吸機協助呼吸。而第25宗個案，即一名58歲男子情況嚴重，他昨天血含氧量下降，在深切治療部留醫，但暫毋須使用呼吸機。

另外，有11名醫護人員接受了新型病毒的測試，當中9人仍需隔離觀察。醫管局現有891張隔離病床，使用率為37%；負壓隔離病房就有470間，使用率達55%。劉家獻指，如有需要到公立醫院覆診的病人，現時正接受檢疫令，就應以電話聯絡醫院改期，如藥物不足，醫管局可協助病人覆配藥物，由家人、朋友代取。另由於醫管局保護裝備存量緊張，日後只會向住院病人每天派發一個口罩，而訪客則需自備。