【武漢肺炎】世界夢號1800船員全部需測試　如呈陰性旅客可落船

郵輪「世界夢號」上月越南航次於內地南沙落客後，最少8名內地旅客確診新型冠狀病毒，郵輪於本月2日出發的航次目前停泊在啟德郵輪碼頭，1800名旅客及1800名船員至今滯留船上踏入第4天。早前曾有35名船員及9名旅客曾出現發燒、上呼吸道感染症狀，經測試後結果均呈陰性；衛生署今日（8日）表示，審慎起見將為船上所有員工做測試，預計4天後（2月11日）才可完成檢測，員工若全部對測試呈陰性，旅客才可落船。

船上廣播指1800船員需測試 預計需時4天

衛生署人員下午於世界夢號進行廣播，指較早前已為有病徵的船員及旅客進行新型冠狀病毒測試，結果全部呈陰性，但由於郵輪上船員早前曾與1月24日於南沙下船、已確診新型冠狀病毒的暹旅客有直接接觸，因此決定向全船1800多名船員進行新型冠狀病毒測試。

衛生署人員指希望透過測試令旅客及全港市民感到安心，又指已於今日開始收集船員樣本進行測試，由於人數眾多，預計4天後（2月11日）會完成測試，稱於未有結果前旅客請留於船上。

衛生署指今早已與食物及衛生局等部門及船公司商討未來4天安排，船公司表示會積極協助及配合政府防疫工作，並會為旅客提供生活所需包括餐飲。另外不同政府部門已舉行跨部門會議，衛生署亦呼籲旅客要保持雙手清潔。

港口衞生科總港口衞生主任梁耀康 （左）指，完成檢測後員工若全部對測試呈陰性，旅客就可落船。（高仲明攝）

衞生署：如全部呈陰性 旅客就可落船

衞生署衞生防護中心下午舉行記者會，港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生表示，截止下午4時，曾經出現發燒、上呼吸感染症狀的35名船員及9名旅客，全部人對於新型冠狀病毒測試均呈陰性。由於早前的確診患者已於1月24日全部落船，船上旅客與這批患者無接觸，但船上員工於1月19至24日有機會接觸患者，為審慎起見，衞生署將為船上所有員工做測試，預計2月11日才可完成檢測，員工若全部對測試呈陰性，旅客就可落船；若員工當中有確診患者，之後會根據流行病學進行風險評估，若確定旅客為緊密接觸者便需要隔離，若不是則會以醫學監測方法處理。

梁耀康解釋，若沒有員工被感染，由於員工距離感染旅客落船已超過14日，之後再傳播的風險會減低。衞生署今早已與船公司開會，將為旅客提供適當協助，梁耀康呼籲旅客保持個人衛生，雙手清潔，減少大規模聚集。