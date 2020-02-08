【武漢肺炎】69幢大廈有家居隔離者　青衣灝景灣元朗區蝶翠峰上榜

香港政府繼本月3日要求曾到過湖北返港的港人，強制接受14日家居檢疫後，今日（8日）從內地入境的所有人都要接受同樣的安排。 根據衞生署今日公布的家居隔離大廈名單，共有69幢大廈目前有人正接受從湖北返港並正家居檢疫，其中元朗區繼續佔最多達12處，包括嘉湖山莊、峻巒等，其次沙田區，屯門區則排第三，分別是7處及6處。值得留意的是，葵青區灝景灣 1 座是新上榜，他們是早前一對確診新型冠狀病毒的夫婦的父母。 至於昨日仍在名單上的中文大學則已經除名，惟香港大學、理工大學則繼續榜上有名，另城市大學則同列入名單內。

由2月8日起從內地入境的所有人都要接受家居隔離14日。（梁鵬威攝）

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元朗的新增大廈為屏欣苑

武漢肺炎疫情未見好轉，衞生署每日更新名單家居隔離的名單，根據最新數據顯示，正接受家居隔離人士所在大廈錄得69幢，較昨日的88幢，減少19幢。不過，元朗區繼續「冧莊」成為榜首，大廈數目更由11幢上升至12幢，新增的地點為屏欣苑屏歲閣B座。

元朗區的其他方則有嘉湖山莊賞湖居第2座、第5座及麗湖居第4座，峻巒為 1A期10A座，與昨日紀錄維持不變。

屏欣苑有從湖北返港的家居隔離者。（資料圖片）

城市大學生宿舍8座首上榜

至於沙田區則由10幢大廈下跌至7幢。家居隔離者處於大圍名城3期3座，2期5座，至於昨日在名單上的新港城中心4 期 K 座、第一城 49 座已經除名。

屯門方面則有6幢大廈，包括美樂花園的4座及10座、海翠花園6座以及蝴蝶邨。

另外，昨日仍在名單上的中文大學則已經除名，惟香港大學、理工大學則繼續榜上有名，另城市大學生宿舍8座則首現名單上。



青衣灝景灣夫婦確診 同住父母要隔離

值得留意的是葵青區新增灝景灣 1 座有家居隔離者，相信該個案的家居隔離者為一對住青衣灝景灣夫婦的九旬父母。他們雖屬密切接觸者，但衞生防護中心根據兩人的健康狀況，准許他們留在住所隔離；食環署已派人徹底消毒單位。

青衣灝景灣夫婦早前確診，同住父母因健康狀況而獲准在家中隔離。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

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