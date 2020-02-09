【武漢肺炎】林健鋒：商界正物色地方製造口罩　料每日產量10萬個

武漢肺炎疫情持續擴散，行政會議成員、商界立法會議員林健鋒出席商台節目《政好星期天》表示，正與商界在本港物色地方生產口罩，希望可在4至5個星期內完成，初步估計每日可生產10萬個口罩，將優先提供予醫管局及弱勢社群。他同時建議政府在採購防疫物資上應「特事特辦」，不應再以過去守舊的方式處理採購工作。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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新型冠狀病毒肺炎令本港防疫物資短缺，林健鋒透露現正與商界在本港物色適合地方，裝配製作口罩機器，希望可以在4至5星期內可以完成。林健鋒估計，初步每日可生產十萬個口罩，將優先供應予醫管局，並免費供應弱勢社群及長者。林健鋒強調製作口罩的目並非為賺錢，而是希望盡力協助市民解決口罩短缺問題，他又說對本港抗疫有信心。

促政府特事特辦採購口罩

另外，他認為政府應搜羅防疫物資予全港市民，並優先提供予醫護人員，續言全球採購困難，價格隨時變動，建議政府應「特事特辦」，不應再以過去守舊的方式處理採購工作。另外，他又稱全面封關是「不切實際」，因陸路和空路均與內地及全球有許多商務及物資的往來，認為實施新措施並非因醫護罷工而落實。

行政會議成員、商界立法會議員林健鋒表示，正與商界在本港物色地方生產口罩，希望可在4至5個星期內完成，初步估計每日可生產10萬個口罩。（資料圖片）

對於本港經濟面臨壓力，各行各業出現放無薪假等措施，減低經營成本。林健鋒認為政府不應作責任全放於僱主身上，他指政府應「帶頭做嘢」，例如政府作為港鐵大股東，可以推出減租措施，避免商舖結業。林健鋒又謂看到本港首季GDP一定會下跌，惟全年的GDP下跌3%的話，將會對本港有許多負面影響，包括評級有機會下降等。