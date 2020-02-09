【武漢肺炎】張建宗指入境人流大減　指謠言如病毒要抗擊

政務司司長張建宗今（9日）於網誌撰文，指強制檢疫措施旨在進一步壓縮香港和內地的跨境人流，減低疫情進一步傳播風險。他呼籲在家中隔離的人守法，「充分合作和自律，為己為人，同心抗疫。」 他又指，留意到有惡意散播的謠言，指謠言跟病毒一樣都要全力抗擊，呼籲市民切勿輕信，免被誤導。 張建宗表示，接受強制檢疫人士並無病徵，也非確診者的緊密接觸者，屬風險較低者，市民不用過份憂慮。他又指，雖然政府沒有限制接受強制檢疫人士的家庭成員，同樣必須進行強制家居檢疫14日，但他們每日要量度體温，有病徵者立即聯絡衞生署。

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呼籲強制隔離人士自律

至於檢疫措施，張建宗稱，衞生署會安排人員每日致電隔離人士保持聯絡，亦會安排突擊上門檢查。而衞生署會利用通訊軟件的「實時位置分享功能」，確定檢疫者留在申報地方接受檢疫。他呼籲在家中檢疫者應守法，本着社會意識和公民責任，充分合作和自律，「為己為人，同心抗疫。」

張又說，雖然已豁免某類別人士的強制檢疫安排，包括跨境貨車司機，但衞生署會要求他們於留港期間接受醫學監測，須戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報，他又指，新措施實施後首天，「取得良好成效」，從內地入境的人數大幅下跌。

政務司司長張建宗今（9日）於網誌撰文，指強制檢疫措施旨在進一步壓縮香港和內地的跨境人流，減低疫情進一步傳播風險。（資料圖片）

重申食品供應正常

張建宗說，防控措施不影響內地與香港的貨運，而政府與主要食品供應商溝通，重申食品目前供應正常，並沒有來貨不足問題，主要食品類別包括食米、麵食等有足夠存貨，市民毋須擔心。他稱留意到有惡意散播的謠言，「唯恐天下不亂」，容易釀成公眾混亂和社會恐慌，認為「謠言」跟病毒一樣「都要全力抗擊」，呼籲市民切勿輕信謠言。

他又指，政府重視每一位醫護人員，會全力支援他們的需要，包括盡力在全球採購防護物資，優先供醫護人員使用。張建宗承認，在疫情未在本港出現之前，去年在複雜多變的外圍環境下，加上社會動盪及暴力破壞，經濟和社會均受重創，現時是雪上加霜，進一步打擊本港經濟及整個社會。他指，經營環境短期內難見好轉，預期本港未來可能會出現結業潮，失業率會上升，政府會盡快成立金額超過100億元的防疫抗疫基金和制訂方案，為社會提供所需的協助，而早前推出的多輪紓緩措施，有需要時會延長。