【武漢肺炎】醫院口罩剩一個月存貨　醫生斥若涉人為錯誤需問責

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫持續，本港全城抗疫。醫管局員工陣線罷工行動於前日結束，港府亦由昨日（8日）起要求所有由內地入境本港人士須強制隔離檢疫14日，感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，每一個隔離者都應假定為染病人士，惟政府卻容許家人仍然與隔離者同住，加上單靠隔離者自律，隨時有可能傳播病毒，認為政府有需要加強措施力度。 對於現時醫院內的防疫設備僅剩下1個月存貨量，曾祈殷感到「託異」，認為需要調查是有涉及人為疏忽或判斷錯誤，如結果屬實，他認為有人需要問責。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，每一個隔離者都需要假定為染病人士，惟政府卻容許家人仍然與隔離者同住，由於現時有不少確診個案都是以家庭為單位，措施實在難以有效預防病毒擴散。曾祈殷續言單靠隔離者自律，如他們以「都係落去食茶廳、都係落街買嘢」的心態，加上趁在公務員下班時間才離開住所，便有可能傳播病毒，認為政府有需要加強檢疫措施的力度。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷對現時口罩僅剩下1個月儲備感到「託異」，認為需要調查是有涉及人為疏忽或判斷錯誤，如結果屬實，他認為有人需要問責。（城市論壇網上截圖）

就醫護人員防疫設備不足，曾祈殷認為過去得到的信息往往是「無論任何時候都有3個月存貨」，對現時口罩僅剩下1個月儲備感到「託異」，認為需要調查是有涉及人為疏忽或判斷錯誤，如結果屬實，他認為有人需要問責。他亦呼籲市民在這段時間應盡量減少社交活動，避免人群聚集，避免受感染。

立法會議員郭家麒表示內地有期刊指氣霧化可以傳播病毒，對於打近日有打邊爐感染的個案，他認為正正是受霧化飛沫的媒介受感染。（城市論壇網上截圖）

郭：打邊爐感染是氣霧化播毒

立法會議員郭家麒表示內地有期刊指氣霧化可以傳播病毒，對於打近日有打邊爐感染的個案，他認為正正是受霧化飛沫的媒介受感染。郭家麒亦認為要全面封關才能有效保障全港市民，形容現時的強制檢疫措施「唔湯唔水」，由於香港現時有逾千間酒店，他批評政府現時是有將可能帶有病毒的人士帶到酒店，再將病毒擴散至社區的風險。

對於醫管局的防疫設施不足，他指醫護罷工「無人想」，惟全港市民是不停「幫政府執手尾」，政府多次錯過堵截病毒源頭的機會，至今仍未有全面封關措施，仍有社區爆發風險，「情況只會更加差」。他重申全面封關意思是拒絕任何非本港永久性居民經內地入境，同時容許生活物資及抗疫用品如常運港。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文認為政府強制檢疫14日的措施是「非常不智」，當中有許多漏洞。（城市論壇網上截圖）

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文認為，政府強制檢疫14日的措施是「非常不智」，亦有許多漏洞，包括措施受電力、電話訊號等因素影響，而定位系統的實時位置是可以輕鬆「破解」，他批評措施是「完全崩潰」。劉凱文續指醫護人員同時面對防疫設施不足，不少病人未有如實呈報過去有否到過內地，實在難以阻止疫症在香港蔓延。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌則表示據沙士經驗，樓宇質素是傳播病毒其中一項重要的因素，希望沒有居住在板間房及劏房的人為超級帶菌者。 （城市論壇網上截圖）

香港社區組織協會幹事彭鴻昌則表示據沙士經驗，樓宇質素是傳播病毒其中一項重要的因素，惟本港有許多居住在板間房及劏房的市民，其居住環境惡劣，他希望沒有居住在上述住所的人為超級帶菌者。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼