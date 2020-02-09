【武漢肺炎】林正財：強制檢疫靠自律無用　政府可再出招關閉戲院

武漢肺炎持續擴散，政府周六起實施進一步措施，任何從內地入境人士需強制檢疫14日，但被質疑如何確保隔離者回家或在申報的居所隔離，食物及衛生局局長陳肇始稱希望大家自律。 行政會議成員林正財今日（9日）表示，強制檢疫14日的措施「靠自律一定無用」，承認措施並非滴水不漏，但認為違反檢疫令可被判處最高6個月的監禁，具阻嚇性。 他又指，政府仍有其他抗疫措施未出台，未來會考慮針對社交距離的措施，例如關閉戲院、在家工作等強制措施。

行政會議非官守成員林正財表示，政府仍有其他抗疫措施未出台，未來會考慮針對社交距離的措施，如關閉戲院。（資料圖片）

學者倡全面封關只是理論

林正財今日接受電視訪問時表示，檢疫令是檢疫行動重要的一環，警方、衛生署都會執法，相信大部分市民都會跟從，但「如果講到明唔會跟」，警方應殺一儆百，立刻檢控及執法。他指措施不能當市民犯人，要取得平衡，而以現今科技找到違反檢疫令的人並不困難。

他強調封關要精準，否則會「殺錯良民」，舉例指政府封鎖香港往返湖北省的入境後，已經沒有接收到湖北人在港確診的個案，而近期的確診個案是港人及源於社區傳播。他指雖然有學者建議全面封關，但只是理論，要將內地入境香港的人數減到零「現實無可能做到」，又指新加坡有封關措施，但個案卻比香港多。

強制檢疫本月8日實施。（資料圖片）

懲教署將增添口罩機 日增20萬供應

被問到政府如何處理香港市面口罩供應緊張的問題，林正財指，政府現正全球搜購口罩，包括中亞、東歐的國家，而懲教署在本月20日亦會有多一部口罩機投產，屆時每日可增加20萬口罩供應。

他又呼籲市民「慳著用」口罩並減少外出，與人保持「6個階磚」距離時則毋須用口罩，才能令最有需要口罩的醫護人員可以用到口罩。他又明白現時市民對政府無信心，認為政府可透明化地交代CSI口罩流向，並強調政府的抗疫措施是專家主導，「就算唔信政府都要信專家」。