【武漢肺炎】19人打邊爐多人中招　外婆確診前普通病房留醫8日　

新型冠狀病毒持續，本港確診人數不斷攀升。衞生署衞生防護中心今日（9日）召開記者會，傳染病處主任張竹君指截至今日中午12時，共新增3宗確診個案，其中包括為24歲男子及其90多歲的外婆，他們於農曆新年期間共19人一起家庭聚會。連男子及外婆，共有 11人感到不適，另有7人初步呈陽性，屬於本地家族性爆發。張指出，男子外婆曾因為發燒及慢性病在東區醫院就診，並在普通病房留醫8日。

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24歲確診男子昨日發燒，前往律敦治醫院化驗，今早確診。張竹君指，男子與其家族共19人曾於年初二（26日）聚餐，地點在觀塘永興工業大廈4樓的一間Party Room，他們並曾在室外平台BBQ及打邊爐，耗時3小時。張竹君表示，19人當中有11位曾經出現過不舒服，男子及外婆確診之外，還有7位經初步化驗呈陽性，另有2為人在等待檢驗結果。

傳染病處主任張竹君表示19人聚餐多人確診，是本地家族性爆發。（張浩維攝）

男子外婆亦確診 留醫東區普通病房8日

男子的外婆曾於本月1日因發燒及腳痛而在東區醫院求醫，因無外遊記錄及病徵於是留醫普通病房，昨日早上出院。衛生署昨日接獲男子確診個案後，即刻對男子外婆早前的呼吸道樣本進行測驗，今早亦確診為第29宗個案，現在東區醫院隔離病房治療。張竹君指，其餘6人會隔離，衛生署正追蹤他們，暫時他們無病徵。

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2內地人亦在內地求醫 一人陰性一人無病徵

張竹君指，19人的聚會當中有兩位是來自內地廣東省的親戚，一位曾經有輕微咳嗽症狀，但目前已經恢復。二人1月24日到港，分別在28日、29日離開。衛生防護中心現時已與廣東省聯繫，2位內地人都已經去內地醫院化驗，其中一位呈陰性，另外一位目前無病徵，張竹君承認：「邊一位係病源仲未知。」

張又指，正開始追蹤party room的到場人士，1月30日曾有人到場，她呼籲市民若曾前往該處，應主動聯絡衛生署。她否認現時是「社區大爆發」，但認為的確存在社區傳播，又稱會「盡量做」、將密切接觸者隔離，以拖慢疫情散播。

對於上海市防疫專家指病毒可以透過霧化傳播，張竹君認為打邊爐及桑拿都會霧化，但仍要專門研究，目前仍然「好難講」。她又指，醫院部份的程序容易產生氣溶膠效應，如抽痰等。她呼籲市民減少聚餐，並且使用公筷。