【武漢肺炎】大埔逾百人遊行反對設指定診所　黑衣人設路障堵路

「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎肆虐香港，醫院管理局早前公布十八區設「指定診所」名單，大埔賽馬會普通科門診診所是其中一間，遭一部分大埔居民反對。逾百名市民今日（9日）參與由網民發起的抗議遊行，下午4時許遊行人士大致散去，有黑衣示威者當時突然搬路障堵塞安祥路及安慈路，隨後四散。

大埔居民抗議區內設指定診所，一批黑衣人出手堵路。（歐嘉樂攝）

一男子拍攝遊行人士被黑衣人「私了」

今日下午2時許，約50人由大埔賽馬會普通科門診診所對出起步，圍繞大埔超級城一帶遊行，抗議指定診所過於接近民居，並要求當局全面封關。

遊行最高峰時約有超過100人，期間有一名政見不同的男子，被指拍攝遊行人士的樣貌，遭數名黑衣人拳打「私了」。該名被襲男子其後表示頭部受傷，他一度與在場人士口角，最後自行清醒離開。

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遊行人士在下午4時許大致散去，昌運中心對出安慈路及安祥路附近，有黑衣示威者搬路障堵路，並一度敲擊交通燈，附近巴士總站交通一度受阻，黑衣人其後四散。10分鐘後，有三輛警車到堵路現場，警員落車清理路障後離去。

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