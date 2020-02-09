【武漢肺炎】科研公司研試劑　70分鐘知初步確診　擬向港捐3000份

武漢肺炎疫情持續，有生物科技公司今日﹙9日﹚表示，成功研發新試劑供快速鑑定病毒，大約70分鐘可知初步結果，計劃向港府捐贈3,000份試劑。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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全個檢測過程約4至6小時

凱普生物集團今日舉行記者會，公布成功研發出基於國際通用的螢光PCR法，和Sanger測序法等兩款新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，用於疑似患者的快速識別、鑑定。

凱普香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，大約70分鐘就可得出螢光PCR的檢測結果，如結果呈陽性，就需作Sanger測序法，以斷定是否確診，過程大約4至6小時。

凱普生物集團今日舉行記者會，公布成功研發出基於國際通用的螢光PCR法和Sanger測序法等兩款新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒。（張浩維攝）

計劃向港府贈3千份試劑

試劑正由國家藥監局審視中，廣東省當局已完成檢驗並可應用，黃利寶表示，已在廣州為有高風險人士展開篩查，暫有約5,000人接受檢測，當中約10人呈陽性反應。他表示，一日可完成2,000個檢測。

科大早前研發出檢測病毒的檢測儀，每次檢測成本約為55港元。凱普生物科技董事管秩生表示，試劑如大量生產，成本或可為科大的一半。不過他亦坦言，並無完美的試劑，雖然於廣州未發現假陽性，但亦擔心出現假陰性的情況，因病人初感染時病毒量非常低，測試樣本或沒有病毒。

管秩生又指，已向湖北省和潮州市捐贈2萬人份檢測試劑，並計劃向港府捐贈3000人份試劑，正待當局回覆。