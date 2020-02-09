【武漢肺炎】港龍員工東涌集會促停飛內地航線　工會：或隨時罷工

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，港龍航空公司空勤人員協會今(9日)發起「不和你飛」集會，要求國泰港龍航空暫時停飛所有內地航線，又批評公司未有提供足夠保護裝備，約60多名員工響應。 工會重申，已獲會員授權可隨時發動工業行動，促資方盡快回應訴求，否則不排除展開突襲罷工。

工會今於東涌舉行集會，要求公司暫停內地航線。(工會提供)

港龍工會今日在東涌東薈城對外舉行集會，參與的員工高叫口號，不滿管理層於疫情肆虐下，未有妥善保障員工安全。部份人亦手持「不做病毒運輸鏈」、「源頭堵截，封關救港」等標語，要求國泰全面停飛內地航班。

指管理層只關心是否有傳媒採訪

工會總幹事施安娜表示，港龍空勤人員每日接觸過百多名乘客，憂慮中招後傳染家人或同事。她又提到，港龍有來往武漢航班，管理層未有關心同事感受，只關心有否傳媒採訪，又有員工在接待確診人士航班後兩天，始收到衞生署電話要求隔離，期間已接觸大量乘客及同事，她憂慮機組人員倘不幸確診，病毒將廣泛傳播。她續指，至今已有6名同事需送往隔離營，批評公司無理會前線員工的感受。

前線缺防疫裝備

施又指，前線亦面對防疫裝備短缺問題，目前一架載有逾百人的航班只有約廿個口罩供應，手套及酒精搓手液亦嚴重不足，不論是員工及乘客，均不受保障。

港龍航空公司空勤人員協會昨召開特別會員大會，要求管理層暫停所有往返中國的航班，表決後獲429名會員投贊成票，通過授權發動工業行動。惟早前提出為期三日、即9日至11日的罷工行動則未能通過。

施安娜指，公司曾透過員工通訊施壓恐嚇，指參與罷工或涉違法，亦會遭到解僱，資方昨又於公司互聯網發信息，指罷工已失敗，她重申已獲逾400名會員授權，工會可隨時發動罷工，爭取即時停飛所有飛往內地航班。

