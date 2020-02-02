【武漢肺炎】港龍6空服員要入隔離營　空勤工會要求停飛內地線

新型冠狀病毒肺炎疫情在各地蔓延，港龍航空公司空勤人員協會認為目前疫情已達非常危急地步，其他國際航空公司停飛內地航線，要求港龍暫停所有往返中港航班。工會將於周六（8日）召開會員大會決定是否發動工業行動。

港龍航空公司空勤人員協會要求暫停所有往返中國航班。（資料圖片）

工會稱一早已要求停飛武漢

港龍航空公司空勤人員協會表示，疫情爆發後一直向國泰航空公司管理層建議一系列保障前線員工安全的方法，包括讓機組人員於所有航班上佩戴口罩、曾飛往武漢的機組人員有14天自我隔離、減少甚至暫停往返武漢航班，但管理層的態度強硬，至1月23日因武漢封關才宣布暫停所有飛往武漢航班。

協會指出，在1月24日衞生署證實有兩班分別於19日及20日武漢抵港航班，有兩名乘客確診感染武漢肺炎，該會於1月29日與國泰管理層召開緊急會議，再次提出停飛所有中國內地航班建議，重申減少航班並不等於能減少武漢肺炎病菌傳播，亦要求實施停用機上可重用物品及簡化服務，令機艙服務員與乘客之間接觸減到最低，但獲得回應只是往返中國內地的航班會陸續減少，最低將會減至正常往來國內航班的一半。

協會又指，目前已有至少六名同事需要被送往政府安排的隔離營，亦有多名同事需要安排於家中自我隔離，令前線人員情緒陷於極度低落，人心惶惶。協會相信疫情已到達非常危急的地步，暫停飛往所有飛往中國內地的航線才是最佳保護員工、客人及阻止疫情擴散的方法，但管理層一直無意實施全面停飛來往中國內地的航線，故決定周六緊急會員大會討論疫情相關事項，期望就停飛一事取得會員的授權發動工業行動。

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