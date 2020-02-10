【武漢肺炎】PartyRoom打邊爐　確診青年父母及三姨四姨等9人確診

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，衞生署衞生防護中心昨晚（9日）深夜公布，截至晚上8時，中心正調查10宗確診個案。其中於年初二到觀塘Lento Party Room打邊爐及燒烤的19人家庭，已有9人確診，首名確診的24歲青年，其雙親、外婆、三姨、四姨及三名表姐弟亦告中招，共涉及三個家庭群組，換而之，當日同枱進餐超過一半家庭成員都感染。另有兩人有病徵，正留院觀察，而據了解當中一人亦初步確診。 餘下一宗新個案則涉及一名長期病患的70歲男子，曾先後向兩名私家醫生求診，及後轉往聯合醫院求醫，並接受隔離治療，現時情況穩定，其家人將被安排隔離。 連同這10宗個案，本港至今確診個案累計共36宗。

涉事的Lento Party Room位於觀塘興業街，有18人在內的家庭曾於上址打邊爐，當中9人確診。(資料圖片)

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24歲患者居灣仔鴻福大廈

衞生署衞生防護中心表示，首宗個案涉及一名24歲男子，過往健康良好，居於灣仔駱克道356-362號鴻福大廈。他自1月30日出現發燒和咳嗽，同日向私家醫生求診，他於2月4日再向另一名私家醫生求診。病人於2月6日到聖保祿醫院門診部求醫，兩日後再到律敦治醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療。其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

衞生防護中心今日追蹤另外8宗確診個案，涉及3個家庭群組，全為該青年的家庭成員及親人。首個家庭群組為男病人的父親（68歲）、母親（57歲）及外婆（91歲）。第二個家庭群組為男病人的三姨（51歲）、表姐（25歲）和表弟（22歲）。第三個家庭群組為男病人的四姨（50歲）和表弟（23歲）。他們的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，各人分別於律敦治醫院和東區尤德夫人那打素醫院留院接受隔離治療。

本港至今確診個案累計36宗。衞生防護中心發言人表示，根據中心的初步流行病學調查顯示，部分確診個案相信為本地感染。(資料圖片)

青年患者潛伏期內沒有外遊

根據24歲男病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外遊。他於1月26日曾與上述8宗確診個案在內，共18名親戚於觀塘Lento Party Room吃火鍋。當中尚有2人出現病徵，正於威爾斯親王醫院留院接受治療。有關流行病學調查及接觸者追蹤工作仍在進行中。

衞生防護中心公布，三個家庭患者出現病徵期間，分別逗留過駱克道356-362號鴻福大廈（24歲青年及其父母和外婆）、禮頓道42-56號禮智大廈（24歲青年的三姨、表姐和表弟）、駱克道89號中滙大廈（24歲青年的四姨和表弟）。

三個確診家庭患者出現病徵期間逗留過的大廈。（衞生防護中心資料）

70歲男患者亦報稱無外遊

另一個案涉及一名70歲男子，有長期病患，居於牛池灣彩峰苑。他自1月30日出現咳嗽、發冷及氣促，2月1日出現肚瀉，同日至7日期間曾先後向兩名私家醫生求診，並於8日因持續發冷及氣促到基督教聯合醫院求醫並入院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。



根據病人資料，他於潛伏期內沒有外遊，主要逗留在其家中及兒子於相同大廈的家中。病人的密切接觸者包括妻子、兒子、媳婦、孫兒、孫女及家傭，均沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

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衞生防護中心：相信部分個案為本地感染

衞生防護中心發言人表示，根據中心的初步流行病學調查顯示，部分確診個案相信為本地感染。中心強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。



發言人指，個人層面上，市民應在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠逼的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。此外，市民應減少外出及社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。