【武漢肺炎】檢疫令生效首43小時共918人需強制隔離　104人非港人

政府昨日（8日）凌晨起，正式落實所有從內地到港的人士，都需強制檢疫14日。政府發言人今晚（9日）表示，措施運作至今大致暢順，截至今日晚上7時（首43小時），一共有918人需接受強制檢疫，當中104名為非香港居民，有12位需入住政府安排的設施。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

+ 3 + 2

檢疫令生效首日 入境人數減少76%

政府發言人表示，措施推出後，香港與內地的跨境人流如預期大幅減少，昨日的總入境人數為23,399，較前日（7日）下降76%，絕大部分是由外地乘飛機回港的香港居民及外國遊客。發言人續指，現時仍開放的陸路口岸，即深圳灣口岸及港珠澳大橋，昨日有1,430人入境，較前日跌98%，當中大部分為經港珠澳大橋從澳門來港。發言人表示，截至今晚7時，經機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸入境的人數分別為14 763，270和810。

強制檢疫方面，發言人表示，由實施至今晚7時，共918人需接受強制檢疫，包括814香港居民及104名非香港居民，當中只有12人需入住政府安排的設施。發言人強調，「公眾自律及社會齊心抗疫對落實強制檢疫措施十分重要」，大部分受檢疫人士主動配合，讓人員透過手提電話通訊軟件的實時地點分享功能，確認他們留在住所。發言人指，會按接受檢疫人數、接受檢疫人士是否合作等因素調整監察方式，確保檢疫措施有效。

+ 4 + 3 + 2

另外，有鑑於強制檢疫可能對受影響人士造成不便，發言人表示，民政事務總署及各區民政事務處至今已設立37條電話熱線供他們查詢，收到約130個要求協助或查詢的來電；社會福利署亦已為來自10個家庭的16位人士提供協助。

發言人又表示，措施沒有影響貨品輸港，昨日有超過1,900車次貨車抵港，認為市民無需擔心食品及日常生活用品供應。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼